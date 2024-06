El truco que te ayudará este verano para viajar más barato y ahorrar en tus vacaciones

Buscar a determinadas horas, incluyendo altas horas de la madrugada, para que el transporte salga más barato o comparar decenas de hoteles para que el precio final sea más barato. Estas son situaciones que los españoles enfrentan cada vez más, todos con el objetivo de, en sus viajes, reducir sus gastos. Ante esto, hay una tendencia que se está viendo incrementada, y es la de utilizar coches compartidos para desplazarse.

Desde que en 2020 se crease la Asociación Vehículo Compartido de España (AVCE) "para fomentar el conocimiento y el uso del vehículo compartido en España", los números sobre el número de viajes realizados a través del carsharing han tenido una tendencia muy positiva, llegando a los más de 3,75 millones de viajes en el 2023, cifra de récord con un incremento del 10% con respecto al año anterior. En últimos cuatro años, esa cifra sube hasta el 22,4%.

Los usuarios de entre 25 y 40 años, los que más lo utilizan

Cuando se habla de compartir automóvil, se suele relacionar con la población más joven, algo que queda evidenciado a través de los datos del informe. Con cerca de 210.000 usuarios, el perfil de entre 25 y 40 años es el que más utiliza este modelo alternativo de transporte, lo que supone un 45% del total. Hay que tener en cuenta que, según se estableció en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso en abril, la edad media en la que los jóvenes se sacan el carnet en ciudad es de 27 años, por lo que muchos entran directamente en este grupo.

Por otra parte, la edad media en la que se sacan el carnet aquellos que viven en zonas rurales disminuye hasta los 18, entrando en el grupo de los 18 a los 24 años. En este caso, este periodo de edad no supera los 55.000 usuarios si hablamos de compartir coche, suponiendo un 12%. El segundo porcentaje mayor, en cambio, lo tienen personas cuyas edades van desde los 41 a los 55 años, con más de 150.000 usuarios. De esta forma, los usuarios de entre 25 y 55 años suponen un 78% del total.

Con respecto a la frecuencia, esta es muy variable, con el uso ocasional ocupando un tercio de los casos, lo que supone utilizarlo entre una y cuatro veces al mes. Entre los que no lo usan demasiado, entre una vez al mes y algunas veces al año, el porcentaje llega a más del 36%, con los usuarios que dicen optar por esta alternativa con mucha frecuencia, varias veces a la semana, superando el 10%. Esto, además, supone una opción para familias que no tienen vehículo privado o que, con lo que tienen, todos los miembros de la unidad familiar no pueden desplazarse.

El 'carsharing', bien valorado entre los usuarios

La tendencia de utilización de los vehículos está al alza y, entre las cosas que mejor valoran los usuarios, se encuentran el poder acceder a cualquier punto de la ciudad y el uso de vehículos cero emisiones, lo que pone en evidencia que la gente tiene en cuenta el medio ambiente a la hora de elegir sus métodos de transporte. Estos son dos aspectos por los que la gente lo elige, pero hay otros como la comodidad o la mayor facilidad de aparcamiento.

Esta opción está cada vez más presente y puede suponer un ahorro para opciones de ocio, como los viajes de verano que muchos realizarán en los próximos meses, pero también en el día a día. Hay personas que, según se exponía en el informe, ya se ha planteado el deshacerse de sus vehículos, con un 19% de los usuarios habiéndolo hecho ya o pensando en hacerlo.