Trabajos en remoto a los que puedes optar con una titulación de Grado y ganar hasta 120.000 euros al año

Un Máster universitario puede proporcionarte la oportunidad de encontrar un trabajo mejor pagado, pero no es un requisito indispensable para conseguir una mayor remuneración. Forbes ha publicado una lista de trabajos en la que, sin esta titulación oficial, puedes optar a un salario elevado y además, cuentan con la ventaja de que no es necesario ir presencialmente al puesto de trabajo. De este modo, estos empleos permiten acceder a cifras que se remontan a los 100.000 dólares anuales (unos 92.000 euros aproximadamente) y que pueden ascender a medida que vayas progresando en la empresa. Te contamos cuáles son las empresas que buscan personal y los perfiles que les interesan.

Escritores técnicos: ¿está bien pagada la profesión?

El primero va dirigido a comunicadores que tengan especial interés o habilidad en simplificar términos de manera que sean entendibles para todos los ciudadanos. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos explica que la búsqueda de escritores técnicos se centra en perfiles que se encarguen de preparar manuales de instrucciones, guías 'how to', artículos y otros medios de comunicación que transmitan información compleja de manera sencilla y entendible a los ciudadanos.

Para ser elegible, el candidato deberá contar con un grado universitario en Inglés o alguna titulación similar en el área de la comunicación. Además, pueden acceder aquellos graduados en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemática) y dependiendo del empleador, puede haber alguno de los casos en los que este título sea requerido obligatoriamente. Se trata de un puesto que vale la pena considerar ya que se estima que la demanda de estos profesionales crecerá alrededor de un 7% en los próximos años.

Qué hacen los Consultores Administrativos

Otro puesto en demanda actualmente es el de consultor administrativo remoto. Los consultores administrativos suelen ser altamente requeridos y las titulaciones con las que cuentan con las de Administración de Negocios, Economía, Finanzas, Contabilidad o derivados. En este caso, de acuerdo con los datos señalados por Forbes, el sueldo medio de este puesto es de 130.000 dólares al año (119.000 euros).

Una oferta abierta actualmente es la de McKinsey and Company en la que buscan un asociado con o sin Máster universitario, indistintamente. No obstante, en este caso particular sí han expresado una fuerte preferencia por titulados de Grados avanzados. Otro ejemplo es la oferta de Nepf LLC que busca el mismo perfil que se encargue de interactuar tanto con clientes como miembros de la empresa, apoye iniciativas que promuevan nuevas formas de trabajo, desarrolle planes de proyecto, etc. Booz Allen Hamilton en Washington ofrece desde 51.600 a 106.000 dólares (47.400 a 97.000 euros) al año.

Analistas cuantitativos y por qué deberías considerar este puesto

Del mismo modo, se buscan analistas cuantitativos que cumplan con la labor de emplear métodos para asesorar las decisiones financieras o de negocios de las empresas. Este perfil, que también cumple con el criterio de una alta demanda debido a que sus funciones pueden resultar interesantes para una amplia gama de empresas, o suele requerir un Grado universitario, aunque sí puede darse el caso. Para poder ser elegido, el candidato deberá acreditar una titulación en alguno de los Grados incluidos en el ámbito cuantitativo. Esto es, Matemática, Estadística, Ciencias de computación, etc.

Guiándonos de nuevo por La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, vemos que, al igual que los escritores técnicos, se estima que la demanda de los analistas cuantitativos crezca un 8% desde 2022 a 2032. Asimismo, la mediana del salario es de 99.010 euros anuales.