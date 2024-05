Los Super Jueves: la manera de conseguir ropa de marca más barata y ahorrar en tus compras de lujo

The Style Outlets

En un día normal es fácil encontrar prendas de ropa a precios sorprendentes en tiendas como The North Face, Pepe Jeans, Adolfo Domínguez o Massimo Dutti que se sitúan en los centros comerciales de The Style Outlets. Como mínimo, los artículos a la venta en estas tiendas contarán con un 30% de descuento, en comparación con el precio tradicional. Sin embargo, dependiendo del artículo, el descuento puede incrementarse. Si eres fan de las compras y te interesan los descuentos, debes saber que existen algunos trucos que te ayudarán a conseguir una rebaja incluso mayor. Los Super Jueves, que se celebran los últimos jueves del mes, se realizan ofertas inigualables. Se celebran en todos los centros de The Style Outlets de España: Barcelona, Coruña y Madrid (San Sebastián de los Reyes, Getafe y Las Rozas).

¿Super Jueves o Super finde?

El Super Jueves es la oportunidad perfecta para ahorrar en esos artículos que llevas un tiempo queriendo comprar, pero que se salen un poco de tu presupuesto. El último jueves de cada mes puedes aprovechar descuentos impresionantes en tus tiendas favoritas. Además, este mes hay buenas noticias. El super jueves se amplía durante todo el fin de semana, por lo que los descuentos se alargarán del 30 de mayo al 2 de junio en Madrid. Por su parte, en Viladecans (Barcelona) y A Coruña se mantendrá la promoción hasta el sábado 1 de junio.

Si estabas buscando una oportunidad para cambiar tu armario y reponer los artículos de verano que consideras necesarios, ¡es tu momento! Sin embargo, estas ofertas no solo se limitan a ropa, sino que afecta a todas las tiendas participantes, por lo que puedes encontrar diferentes productos como 20% de descuento en sartenes y ollas de la tienda Home & Cook, un 3x2 en los chocolates de la famosa Lindt o 20% menos en productos de The Body Shop.

Tipo de ofertas que te puedes encontrar un Super Jueves

Este Super Jueves, en el Outlet de San Sebastián de los Reyes, puedes gastar 100 euros en Asics y obtener un 30% de descuento al igual que en Munich. Este mismo porcentaje se aplica en productos seleccionados de la tienda Guess. Camper ofrece a sus clientes una oferta que implica un 20% de descuento en un par y un 30% en dos pares de zapatillas. En este mismo terreno, New Balance ofrece 30% menos en productos seleccionados y Desigual si compras dos artículos, te descuentan el 50%. Mientras que si compras 3 o más, la rebaja aumenta al 60%. En tiendas como Volcom una camiseta y un short se venden por solo 55 euros. En Caldezonia un sujetador más braguita íntima cuestan 15 euros.

Qué es el club LIFEstylers y cómo funciona

Al margen de este truco para ahorra, puedes sacarle el máximo provecho a tus comprar con el LIFEstylers Club. Uniéndote a este programa de fidelización puedes acumular puntos con tus copras adheridas al club, y al escanear tu código QR podrás ganar descuentos aún mayores y experiencias impresionantes. Cada euro que gastes en una tienda adscrita al programa se convertirá en un punto cuando escanees el código y se irá acumulando hasta que decidas canjearlo. Además, puedes obtener más puntos por acciones sencillas como conectarte a la red Wifi y compartir contenido en redes sociales sobre los centros comerciales. Cuando llegues a 150 puntos, consigues una tarjeta regalo de 5€ para gastar en tus tiendas favoritas. Así, te dan otros beneficios como regalos el día de tu cumpleaños.

Más ofertas en los centros comerciales

Además, en tiendas como The Body Shop o American Tourister hay ofertas flash de verano que incluyen 50% de descuento en artículos seleccionados. Así, puedes aprovechar rebajas sorprendentes en productos como batidoras de Moulinex o polos de Napajpiri.

Hay que estar pendiente de las ofertas especiales que van saliendo pues, aunque a veces no te supongan ningún ahorro directo, puede traerte beneficios extra. Del 18 al 21 de abril podías disfrutar de la Denim Flash Sale en la que los descuentos en vaqueros alcanzaban el 50%.