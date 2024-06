Este es el sueldo que Yolanda Díaz mantendrá como vicepresidenta tras abandonar Sumar

Yolanda Díaz dimite de su cargo como líder de Sumar. La coordinadora del partido ha comunicado este lunes 10 de junio su decisión de abandonar el partido tras los resultados obtenidos en las elecciones europeas, donde apenas ha alcanzado el 4,6% de los votos y tres eurodiputados. Sin embargo, Díaz no abandona el panorama político puesto que mantendrá su cargo como vicepresidenta del Gobierno y seguirá al frente del Ministerio de Trabajo.

De esta forma, Yolanda Díaz abandona Sumar solo tres meses después de haber sido elegida oficialmente para su cargo y tras un año de vida de alianza en el Gobierno de España. Pese a que la decisión es calado, no supone un gran cambio en sus ingresos mensuales, puesto que Díaz mantendrá su sueldo como vicepresidenta.

Yolanda Díaz tiene asignado como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social un total de 84.600,72 euros brutos anuales. La remuneración, dividida al mes, supera a los 7.050 euros brutos. En España, el sueldo de los ministros está regulado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y es uniforme para todos los miembros del Gobierno. Sin embargo, la hasta ahora líder de Sumar recibe una retribución más elevada por su cargo de vicepresidenta.

Yolanda Díaz asume el resultado electoral

En una convocatoria ante los medios de comunicación, Yolanda Díaz ha expresado su intención de abandonar Sumar como consecuencia del escaso apoyo electoral recibido en la jornada del 9 de junio. "Tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente, no los problemas de los partidos. Las elecciones han servido de espejo. La ciudadanía no se equivoca cuando vota. La ciudadanía ha hablado y voy a hacerme cargo", ha expresado antes de afirmar que sus días en el partido han terminado. "He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Con esta decisión abro el camino. Es necesario dar un para al lado para dar un paso adelante".