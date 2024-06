El imperio de Steve Aoki: el dinero que gana como DJ, con los NFT's y todos sus negocios

Es uno de los DJ's más famosos del mundo y también uno de los mejores pagados. Steve Aoki visita a Pablo Motos en El Hormiguero para promocionar su décimo disco, HiROQUEST, que le llevará de gira por todo el mundo, ya que dará más de 250 espectáculos, varios de ellos en ciudades de España.

Su primer disco lo estrenó en 2012, Wonderland, aunque él comenzó como productor y DJ mucho antes. Este décimo disco fusiona varios estilos y hace un repaso de sus primeros días, como Locked Up, pero también lleva la música dance hacia el futuro. Han colaborado con él artistas como Paris Hilton, Danna Paola o Galantis, entre otros. Algunos de sus temas ya los estrenó en MainStage de Tomorrowland 2023,

¿Cuánto dinero gana Steve Aoki como DJ?

Aoki se ha convertido en una de las referencias mundiales en cuanto a música electrónica. De origen japonés, aunque nacido en Estados Unidos, fue la estrella del equipo universitario de bádminton Newport Harbor High School. Pero pronto apostó por la música y mientras estudiaba dos carreras lanzó sus primeras producciones. Desde que tiene 20 años es el dueño del sello musical Dim Mak Records, un nombre en honor a Bruce Lee.

Siempre ha estado bien posicionado en la lista de los DJ's mejor pagados, especialmente en los últimos años. Es habitual su presencia cada verano en las grandes discotecas de Ibiza como Ushuaïa, PAcha o Amneisa. Ha sido DJ residente en varias ocasiones. Es uno de los más populares en la isla junto a David Guetta o Calvin Harris, entre otros. Según Forbes, antes de la pandemia estaba ingresando unos 27 millones de euros anuales, en el 'top 5' de los que más dinero ganan en el negocio.

Aoki también vende su música como criptoarte (NFT)

A lo largo de su vida, Steve Aoki ha incursionado en diferentes negocios fuera de su faceta como DJ. Y el que mejor le ha funcionado es el de la venta de objetos digitales de colección vinculados a la tecnología blockchain, conocidos como NFT. En 2021 vendió un coleccionable suyo, la canción Hairy, por 888.888,88 dólares en una subasta de Nifty Gateway. Además, posee otras muchas obras de arte digitales.

"Si tuviera que desglosarlo todo, vale, en los últimos 10 años que he estado haciendo música, he sacado 6 álbumes y he culminado en mi carrera todo tipo de avances, pero el año pasado en venta de NFT gané más dinero", confesaba Aoki. Aunque el mismo recalcaba que hacía referencia a sus ganancias como productor, no como DJ.

Otros negocios de Steve Aoki y su mansión futurista

Además de esto, es copropietario de un restaurante coreano junto a Danny Masteron, The Strokes o Jerry Rivera, entre otros. Tiene su propia empresa editora de revistas de celebridades, MYMAG, y una línea de ropa donde vende sus productos Dim Mark. También colabora con las marcas KR3W y Supra, para las que diseña prendas y calzado bajo su nombre.

Enfocado en el mundo de la música, comparte la propiedad de una empresa que gestiona a jóvenes DJ's y un negocio de auriculares que él mismo va diseñando y renovando cada año.

Steve Aoki es un personaje bastante peculiar con una trayectoria plagada de éxitos. Cuando no está de gira o ampliando su imperio, reside en Las Vegas. Allí tiene una casa que el mismo denomina Aoki Playhouse. El medio americano Highsnobiety de una mansión de 1.500 metros cuadrados valorada en 3 millones de dólares.

Cuenta con un estudio de grabación donde trabaja con su productora, dentro de la Neon Future Cave (Cueva Futurística de Neón). En el vídeo muestra todos los lujos y comodidades de los que disfruta en la mansión. Además, muestra desde su colección de zapatillas hasta piezas de arte contemporáneo de Banksy.