La batalla contra el fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos se intensificó el pasado mes con una 'macroinvestigación' de Hacienda a más de 400 estaciones de servicios en España que venden los carburantes a precios "anormalmente bajos" en busca de datos de proveedores y tarifas de suministros para detectar posibles tramas de defraudación. En cifras, los distribuidores de carburantes calculan que el fraude ascendió a 1.000 millones de euros en el último año, lo que equivale aproximadamente a un 25% de las ventas.

No obstante desde el sector aseguran a este medio que la sombra del fraude está afectando a muchas compañías que no están investigadas ni expuestas a estos riesgos, en forma de dificultades para abrir y mantener sus cuentas bancarias por formar parte de esta industria. "Los bancos están complicando la apertura de cuentas bancarias a las empresas del sector y en el caso de que ya estén abiertas nos encontramos todos los días con bloqueos de cuentas a nuestros clientes", explica Carlos Babot Horcajadas, abogado especializado en impuestos especiales sobre hidrocarburos.

Desde el despacho Babot-Aranguren Asociados subrayan que estas dificultades se vienen percibiendo desde hace aproximadamente dos años, pero se han vuelto más restrictivas ante el mayor eco que ha tenido el fraude en el sector. La asesoría malagueña también demanda que el bloqueo de cuentas de sus clientes "está afectando a sus cuentas personales que nada tienen que ver con el sector". "Las estaciones de servicio lo están acusando menos, los más afectados son los operadores petrolíferos, los depósitos fiscales y las antiguas empresas intermediarias que compraban y vendían productos", esgrimen.

El mismo despacho traslada que al elevar sus reclamaciones al Banco de España, la institución no puede analizar la situación desde un prisma general, sino estudiar cada caso de manera individual. "Este panorama pone en riesgo la operativa y el crecimiento del negocio de las empresas del sector", señala Babot, antes de explicar que muchos de sus clientes se ven obligados a recurrir a otras vías como Revolut en aras de no paralizar la actividad de su negocio.

Hatta Energy denunció una "asfixia" bancaria

Precisamente esta situación fue denunciada recientemente por el despacho de abogados Navas & Cusí ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por un bloqueo bancario a Hatta Energy. En esta demanda, la compañía apuntó que la "asfixia" también afectaba a otros operadores energéticos, impactando así sobre la competencia en el sector y por tanto al precio final para el consumidor. "Por eso nuestra demanda ante la CNMC está abierta a nuevas incorporaciones para solventar de una vez un agravio incompatible con la competencia y el libre mercado", argumentó Navas.

Por su parte, el CEO del operador petrolífero, Javier Alonso, cuestionó que la mayoría de entidades no les están dando "explicación alguna" y las que sí lo hacen "simplemente dicen que no quieren asumir el riesgo legal de trabajar con operadores petrolíferos". "No hay fraude posible, pero nos han bloqueado igual y colocado en una situación de asfixia financiera", señaló Alonso.

El sector reclama medidas urgentes contra el fraude

La lucha contra el fraude volvió a resurgir la semana pasada en una jornada organizada por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) que reunió al sector de distribución de carburantes para reclamar medidas urgentes y la garantía del pago del IVA. Entre las soluciones que propusieron los principales actores del sector, bajo consenso, destacó la medida consistente en garantizar a la Administración el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los depósitos en los que se almacenan, con el fin de limitar las opciones de los operadores fraudulentos que actualmente no ingresan este impuesto.

Esta medida de pagar el IVA en el momento de la extracción de los carburantes del depósito de almacenamiento ya se llevó a cabo en Italia. Una de las principales voces del mercado italiano, Marina Barbanti -directora de la patronal Unione Energie per la Mobilità (UNEM)- aprovechó la mencionada jornada para defender como la colaboración público-privada contribuyó a reducir el fraude en Italia "de un 6% del mercado, a un 1 o 2%".