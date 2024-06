Los sindicatos cumplen 10 días de encierro en la Agencia Tributaria: "No descartamos la huelga"

Representantes de SIAT, CCOO, UGT, CSIF y CIG iniciaron un encierro en las oficinas de la dirección general de la Agencia Tributaria el pasado 5 de junio, con el objetivo de conseguir un compromiso político de que se iban a atender sus demandas. Sin embargo, diez días después, los portavoces de los trabajadores denuncian que ni la directora general del organismo, Soledad Fernández Doctor, ni el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, han querido recibirlos por lo que están dispuestos a extender la propuesta tanto como sea necesario e incluso, convocar una huelga.

"Somos el sector más numeroso de la Administración, esta protesta está apoyada por 570 delegados sindicales, pero el organismo no se dirige a los sindicatos, solo a las organizaciones profesionales" apunta el responsable de UGT Servicios Públicos en la Agencia Tributaria, Antonio García Soto, quien explica que se está incumpliendo el acuerdo de carrera profesional suscrito en 2007. "Después de 17 años se cargan la promoción interna al eliminar la reserva de provincia aludiendo a necesidades organizativas y sin ningún tipo de negociación con los trabajadores" -el derecho por el que podían acceder a un puesto de técnico en la misma localidad donde ya habían conseguido otra plaza mediante el turno libre de oposición-.

"El equipo que dirige actualmente la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) lleva seis años sin desarrollar el acuerdo de carrera, que recoge un sistema de tramos que se basa en la antigüedad y al que se vinculan los incrementos en la remuneración" argumenta el secretario general del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria, Manuel Porras. Por ello, entienden que la decisión de acabar con esta reserva de provincia ha sido "echar gasolina" a un conflicto, que no descartan que acabe en una convocatoria de huelga, ya que no están atendiendo a sus demandas pese a que las protestas han coincidido con la campaña de la renta.

Si bien, esta no es la única cuestión que ha llevado a los trabajadores a movilizarse. El convenio colectivo del organismo data de 2006 y desde 2008 ha sido prorrogado, periodo en el que aseguran que solo ha habido una oferta de negociación sin entrar a hablar de la masa salarial después de que los sindicatos denunciaran esta situación en 2022. El portavoz de SIAT expone que desde la AEAT argumentaron que no era posible poner en marcha ninguna de las dos cuestiones hasta que no se aprobaran unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero estos responden que su situación no puede depender de la construcción de mayorías en un Congreso de los Diputados tan fragmentado como el actual.

Desde el organismo, responden a este medio que la Agencia ha trasladado a los representantes sindicales su disposición a reunirse para "aclarar los aspectos técnicos necesarios para la actualización del actual modelo de Carrera Administrativa y Profesional" y también, ha propuesto que se convoque la Comisión Negociadora para estudiar "las líneas generales de negociación con vistas a tratar de alcanzar un preacuerdo" que pueda dar lugar a un nuevo convenio colectivo para el personal laboral de la AEAT. Las mismas fuentes indican que estas salidas fueron reflejadas en un documento remitido a las organizaciones sindicales, donde la directora manifestó su "compromiso personal con el proyecto de carrera".

Una respuesta que los representantes de los trabajadores califican de insuficiente, sobre todo tras constatar que además de frenar el desarrollo de los compromisos pendientes, se ponen en cuestión los que ya estaban blindados, como es la reserva de provincia. Los sindicatos consultados por este medio lamentan que no haya ninguna intención de darles una garantía política de que estas demandas se van a atender en el futuro, si como les trasladan desde la AEAT no se pueden abordar hasta que haya unas cuentas públicas nuevas. "Estaremos el tiempo que tengamos que estar" zanjan, pese a los efectos y el desgaste que admiten que ya está empezando a tener en su vida personal. "Ayer éramos casi 70 personas y algunos no son de Madrid..., es fácil que surjan problemas familiares, pero estamos decididos a aguantar porque la situación es insostenible".

En diferentes conversaciones con La Información, los portavoces de los sindicatos hacen referencia a los que califican como "atropellos a la negociación colectiva" e imposiciones por parte de la AEAT que aprecian que viene abusando de la capacidad que tiene frente a los trabajadores. Denuncian que el organismo ha puesto en marcha un sistema de atención telefónica con motivo de la campaña de la renta por el que han impuesto horarios de 12:00 de la mañana a 19:00 de la tarde a algunos empleados, después de ofrecer 100 euros a los trabajadores que realizasen al menos una tarde a la semana sin que hubiera suficientes interesados. "Con estos horarios no hay forma de conciliar y estas no es la atención que se espera de un Gobierno supuestamente progresista" denuncian a este medio.

La asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha) no se ha sumado a las reivindicaciones de estos sindicatos, al entender que estas responden únicamente a que se haya eliminado la reserva de provincia, puesto que el convenio lleva años sin renovarse y el acuerdo de carrera sin cumplirse sin que se hayan llevado a cabo mayores protestas. "No respaldamos el motivo. Porque se ha demostrado que el sistema actual no fomenta la promoción interna, sino que se ha usado para acceder con una oposición menos dura, lo que ha generado muchos conflictos entre el turno libre y la promoción interna, especialmente en el norte de España" explica su secretario general, José María Mollinedo a este medio.