Así es como los delincuentes pueden robar el dinero de tu banco si dejas conectada la WiFi de tu móvil

El WiFi es el tipo de conexión más popular, gracias a la cual podemos disfrutar de conectividad a internet en nuestro hogar u otros lugares sin consumir datos de nuestra tarifa móvil. Es habitual que se encuentre activada en nuestros dispositivos cuando nos encontramos en nuestro domicilio, pero la gran mayoría mantiene esta característica activa incluso cuando está lejos de ella.

Aunque pueda parecer que es inofensivo y que no es perjudicial para el smartphone, existen una serie de razones por las cuales deberías desactivar el WiFi de tu móvil al salir de casa, una de ellas relacionada con la seguridad. Aunque no lo sepas, los dispositivos Android cuentan con una función que escanea las redes públicas para tratar de conectarse a internet fuera de casa, algo muy útil cuando no se está en casa, pero también arriesgado.

Con esta función, el móvil se conectará habitualmente a redes WiFi públicas sin contraseña, que en muchas ocasiones son utilizadas por ciberdelincuentes para llevar a cabo técnicas que les permitan robar datos e información de los usuarios conectados con los que pueden acceder a las aplicaciones de tus bancos y robar todo tu dinero. Por lo tanto, la mejor forma de protegerse de ellas es apagando el WiFi al salir por la puerta de casa.

Además, fuera del domicilio, los móviles funcionan mejor con el WiFi apagado, ya que, en relación con lo anterior, se evitará que las aplicaciones se estén conectando y desconectando a internet, consumiendo así recursos del terminal que puedan afectar a su rendimiento.

El WiFi afecta a la autonomía

Cuando el WiFi o cualquier otra conexión está activa consume energía, por lo que esta es otra gran razón para desactivarlo al salir de casa, sobre todo en una era actual en la que los smartphones se utilizan durante muchas horas al día, lo que implica tener que maximizar la autonomía del terminal lo máximo posible.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que no solo se consume energía cuando se está navegando por internet o utilizando alguna app móvil, sino que también lo hará cuando esté buscando redes públicas o en los casos en los que se esté compartiendo la ubicación, ya que los sistemas de posicionamiento también se apoyan en esta conexión.

De esta manera, tanto por seguridad como por maximizar la autonomía de la batería de tu smartphone, lo más aconsejable es que desactives el WiFi cuando estés lejos de casa. Asimismo, puedes extender esta práctica a otras conexiones inalámbricas que no estés utilizando, como el bluetooth o el NFC.

Por último, debes saber que para desactivarlo no es suficiente con abrir el acceso rápido y desmarcarlo, sino que para apagarlo por completo habrá que acudir a “Ajustes”, para en “Ubicación”, acceder a “Servicios de ubicación”, y en “Precisión de la ubicación de Google”, desconectar “mejorar la precisión de la ubicación”, de forma que el teléfono deje de usar la detección de redes como apoyo de la geolocalización por GPS.