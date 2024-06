¿Quieres asegurarte la rentabilidad durante más tiempo? Estos son los depósitos a plazo fijo y tres años con un 3,5% TAE

La primera rebaja de tipos de interés del Banco Central Europeo desde que comenzaron las subidas en julio de 2022 acerca la posibilidad de que los intereses ofrecidos por los bancos a través de sus productos financieros también comiencen a caer. Aunque tras la reciente reunión del BCE solo se ha anunciado un descenso leve y la entidad se ha mostrado moderada con el rumbo que seguirán los tipos, esta bajada podría replicarse por los bancos en sus ofertas.

Por tanto, elegir un depósito a largo plazo es un método con el que cuentan los inversores que quieren esquivar esa bajada. Optando por este tipo de productos el cliente contrata unos intereses que aún son altos y se los asegura durante un periodo de tiempo más largo.

Cuando el depósito contratado finalice, el cliente deberá elegir uno nuevo si quiere seguir obteniendo remuneración por sus ahorros y solo podrá optar a las ofertas de ese momento. Si escogió un primer depósito a corto plazo el vencimiento llegará antes y, por ende, podrá beneficiarse durante menos tiempo de la remuneración ofrecida. Por lo tanto, aunque el interés sea más alto, la rentabilidad final podría ser menor que si escoge una opción a largo plazo, en la que el usuario se asegura los intereses durante más tiempo. Si mantiene una TAE del 3,5% durante tres años, conseguiría una rentabilidad final superior.

Mejores depósitos fijos a tres años

A través de la plataforma de ahorro Raisin, Haitong y Banca Progetto compiten ofreciendo la misma rentabilidad: un 3,52% TAE. Ambos exigen que las inversiones sean de al menos 10.000 euros y como máximo de 100.000 y no contemplan la cancelación anticipada. Al no permitir que el titular pueda cancelar el depósito antes de tiempo, este debe tener en cuenta que no tendrá acceso al dinero antes de tiempo, por lo que no podrá contar con él para hacer frente a pagos inesperados que puedan llegar. Además, el desembolso de los intereses se realiza al vencimiento del depósito.

Cada entidad opera bajo el Fondo de Garantía de Depósitos de su país: Portugal, en el caso de Haitong, e Italia, en el de Banca Progetto. Este organismo asegura hasta 100.000 euros a cada titular por banco.

Otro banco que participa con intereses competitivos en sus depósitos a tres años es Banca Sistema con un 3,43% TAE. La inversión mínima que exige la entidad es de 20.000 euros y coincide en el máximo. Al igual que Banca Progetto, opera bajo el FGD italiano y tampoco contempla la cancelación anticipada. Los intereses se obtienen cuando el plazo del depósito finalice.