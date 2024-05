¿Se puede desgravar en la declaración de la Renta el dinero del seguro del coche?

La compra de un nuevo vehículo, ya sea de segunda mano o nuevo, supone hacer un gran desembolso económico, sobre todo en un momento actual en el que el precio de los automóviles se ha disparado. Además, no solo hay que asumir los gastos de su compra, sino también los relacionados con su mantenimiento o el seguro de coche, que en España es obligatorio.

Una opción para poder aliviar el gasto de este último es tratar de desgravarlo en la declaración de la Renta, lo que está reservado tan solo para autónomos que usen el vehículo con fines profesionales. De esta manera, para poder desgravar el seguro de coche es necesario justificar mediante un informe de actividad económica que el automóvil se utiliza para trabajar, además de indicar por qué el coche forma parte de la misma. De esta forma, un particular no podrá desgravar el seguro de coche, y tampoco aquel autónomo que no necesite de su coche para su actividad laboral.

En el caso de que se sea un profesional por cuenta propia que puede desgravar el seguro del coche, es necesario conocer la cuantía a deducir, que dependerá del número de vehículos con fines profesionales en posesión y uso del autónomo. Dado el caso de que solo tenga uno, será posible desgravar el 50% de la prima del seguro, ya que desde la Agencia Tributaria se considerará que ese automóvil también se utiliza con fines personales.

Si, por otro lado, se dispone de más de un vehículo, será posible desgravar el 100% de la prima del seguro que se utilice, de forma exclusiva, a una actividad profesional, siempre se pueda justificar de la forma correcta.

Para desgravar el seguro del coche hay que rellenar la casilla 200 de la Declaración de la Renta, en el apartado de “Rendimiento de actividades económicas en estimación directa”, y si es necesario, habrá que presentar un informe de actividad económica, con la cual se podrá demostrar que el coche se utiliza con fines comerciales.

Según la Ley del IRPF se establecen una serie de actividades que se deben realizar con el vehículo para que se pueda considerar actividad profesional: que se utilice para el transporte de mercancías, que se use para el desplazamiento de profesionales o agentes comerciales, que se destine para prestar servicios de enseñanza de conductores o pilotos con una contraprestación, o que sea utilizado para la prestación de servicios de transporte de viajeros.

Otros seguros desgravables en la declaración de la Renta

Más allá del seguro de coche, se pueden desgravar otros seguros en la declaración de la Renta, como es el seguro del hogar que, aunque por lo general no se puede desgravar, existe la excepción para aquellos seguros vinculados a una hipoteca o que sirvan para su bonificación.

El seguro de vida, por su parte, tampoco es deducible con carácter general, si bien, sí que se podrá desgravar en el caso de que la póliza esté ligada a la hipoteca e incluyéndolo dentro del montante que se destina a la compra de la vivienda. De esta forma, se puede desgravar siempre que bonifique la hipoteca y, además, los seguros de vida y ahorro como los PPA permiten que se desgrave por las aportaciones realizadas.

Además, los autónomos pueden deducir seguros de salud hasta un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia asegurado, así como las primas de todos los seguros relacionados con su actividad. Por otro lado, los caseros podrán desgravar el seguro de impago de alquiler.