La regla de los 5 segundos: cómo funciona este truco de Mel Robbins que aumenta tu productividad

La productividad es un tema central en nuestra época. No solo porque es una demanda de las empresas y el entorno laboral, sino también por la presión que nos imponemos diariamente para mantener el ritmo. Constantemente buscamos y probamos diversos métodos para aumentar nuestra productividad y optimizar el tiempo dedicado al trabajo y al estudio. La experta Mel Robbins y su truco de los cinco segundos tienen la clave.

Esta técnica implica cambiar hábitos para combatir la pereza. La procrastinación es el hábito de posponer tareas importantes, reemplazándolas con actividades menos relevantes debido al miedo o la pereza de enfrentarlas. La mayoría de las personas deja todo para el último momento. Las personas que procrastinan encuentran rápidamente excusas para retrasar las tareas urgentes. Si te identificas con esto, debes dejar atrás la pereza y volverte más productivo. Para lograrlo, puedes recurrir a métodos o trucos que hagan más fáciles estas tareas, como este método de los cinco segundos.

La regla de los cinco segundos consiste en engañar al cerebro para pasar de la idea a la acción. Para implementarla, solo tienes que iniciar una cuenta regresiva y comenzar la acción al llegar a uno, sin pensarlo. Seguramente alguna vez has esperado a una hora exacta para empezar una tarea, algo que este método evita. Con esta técnica, se elimina el miedo a tomar malas decisiones, ya que al no pensar en la acción. Esta regla, del libro 'The 5 second rule', ayuda a tomar decisiones rápidamente y a actuar en el momento adecuado, siendo el primer paso para romper la pereza y alcanzar tus metas.

Mel Robbins explicó la importancia de moverse en cinco segundos para que los pensamientos mentales no tomen el control y puedan cambiar las decisiones. Para que el cerebro no cambie el pensamiento de actuar en un objetivo, debes moverte físicamente antes de cinco segundos.

Además, es útil en cualquier situación, desde realizar tareas laborales hasta estudiar o limpiar la casa. Este método puede ser especialmente eficaz en los propósitos de año nuevo y no es necesario esperar a mañana para empezar completar tus objetivos. Comienza ahora la cuenta atrás de 5 segundos y conseguirás lograr todo lo que te propongas.