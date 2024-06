Nueva llamada para reclamar los gastos de la hipoteca: plazo, qué documentos necesitas y cuánto dinero puedes recuperar

Reclamar los gastos hipotecarios de una casa comprada antes de 2019 y cuya hipoteca esté en curso, pagada o cancelada, todavía es una tarea pendiente para muchos propietarios. Y si todavía no lo has hecho, deberás saber que el plazo todavía no ha prescrito, tal y como dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en abril. Según los datos de reclamador.es, la cantidad media que se puede recuperar por los gastos de formalización de la hipoteca asciende a 1.300 euros, sin incluir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

¿Por qué todavía estás a tiempo de reclamar los gastos de la hipoteca?

Desde Rastreator puntualizan que dicho plazo empieza a contar desde que el juzgado firme la sentencia que declare abusiva la cláusula de gastos de la formalización de la hipoteca. A partir de esa fecha, el cliente dispone de cinco años para reclamar los gastos.

En Reclamador puntualizan que con las sentencias de TJUE de 25 de enero 2024 y 25 de abril de 2024, el plazo de prescripción de las reclamaciones de gastos hipotecarios debe comenzar a contar una vez evaluada la cláusula de gastos y declarada su nulidad por sentencia judicial. Por lo tanto, da igual si la hipoteca es muy antigua o ya está cancelada, se puede reclamar y recuperar el dinero.

En concreto "un plazo de prescripción cuyo día inicial se corresponde con la fecha en que adquiere firmeza la resolución que declara abusiva una cláusula contractual y la anula por esta causa es compatible con el principio de efectividad, pues el consumidor tiene la posibilidad de conocer sus derechos antes de que empiece a correr o expire dicho plazo", cita textualmente la sentencia de 25 de abril.

Pasos para pedir la devolución de los gastos

Hay que recopilar todas las facturas correspondientes a los gastos abonados al contratar la hipoteca y solicitar la devolución a la entidad bancaria para poder recibir el importe. Por pasos, lo primero es recopilar la documentación necesaria:

Escritura del préstamo hipotecario.

Factura del notario.

Factura del Registro de la Propiedad.

Factura de la tasación del inmueble.

Factura de la gestoría.

Justificante de abono de la comisión de apertura de la hipoteca: es el primer cargo que el banco realiza en la cuenta de la propia hipoteca y coincide con la fecha de firma de la escritura.

Copia de DNI/NIE o Pasaporte de los titulares de la hipoteca.

El Reclamador indican que se puede iniciar la reclamación aún faltando alguna factura, "pero será mejor aportar todas las que se pueda, para optar a una devolución mayor". Si el consumidor no tiene las facturas, se puede pedir a la propia gestoría una copia de las mismas, en el caso de que se tramitara a través de una gestoría.

El segundo paso es reclamar al banco y esperar su resolución. Si la respuesta del banco a la reclamación extrajudicial es negativa o no fuese satisfactoria y no accede a la devolución de los gastos hipotecarios, el tercer paso es demandar al banco.

¿Cómo se calculan los gastos de hipoteca?

Cada hipoteca es diferente y para saber el dinero que podremos recuperar hay que tener en cuenta los gastos a los que el hipotecado ha hecho frente: aranceles de notaría, registro, honorarios de tasación y los impuestos de la operación. Todo dependerá del valor de la propiedad hipotecada y el importe del préstamo a la vivienda. Así, a mayor valor e importes, más elevados serán los gastos a pagar.

Los expertos estiman que la devolución puede rondar los 1.000 euros. Es el caso de Arriaga Asociados, que han calculado que generalmente los gastos de un préstamo hipotecario por importe de 150.000 euros giran en torno a los 1.000 euros (Notario, Registro, Gestoría y Tasación) sin tener en cuenta los impuestos. Según los datos de reclamador.es, la reclamación media por gastos de formalización de la hipoteca asciende a 1.300 euros, sin incluir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.