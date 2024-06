Rebajas de Zara: el truco para no quedarte sin tus artículos favoritos que están en oferta

Las rebajas se celebran oficialmente desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, en la mayoría de las comunidades españolas, ese es período señalado para comprar con descuentos. A pesar de ello, muchos comercios adelantan las fechas y llevan días vendiendo productos rebajados, Zara se mantiene fiel a su propio criterio y, aún no han comenzado, pero sí se adelantará a la fecha oficial. En concreto, los descuentos comenzarán en la aplicación y la web el próximo miércoles 26 de junio. Si prefieres ir a las tiendas físicas a por tus prendas favoritas, debes esperar al jueves 27 para disfrutar de los precios rebajados. Si no quieres quedarte sin la ropa que deseas, hay un truco para que no te quiten ninguna.

En sus rebajas, Zara ofrece distintos descuentos en productos seleccionados. Sin embargo, saber qué prendas estarán rebajadas antes de tiempo no es ningún secreto para los fans de la marca de Inditex. Este miércoles 26 de junio, la web y la aplicación de la tienda de ropa darán el pistoletazo de salida a los descuentos un día antes que en las tiendas.

Es habitual que una vez que comiencen las rebajas y ya se pueda comprar con descuento, las prendas favoritas de la marca se agoten en cuestión de segundos. Si no quieres que esto te pase, hay un truco que puede ayudarte para que nadie te quite la ropa que deseas comprar.

El truco para comprar en Zara en las rebajas

Por el momento y hasta que las marcas de Inditex empiecen a publicar qué artículos tendrán descuento, la única forma de hacerte una idea de que puede estar rebajado es entrando en las webs de otros países donde ya han comenzado las rebajas. Este truco es uno de los más anunciados por las influencers de moda que siguen de cerca la pista del gigante gallego. De esta forma, puedes ir metiendo en el carrito de compra tus artículos y que sean iguales o parecidos a los que ya están en oferta en el extranjero.

Una vez que tienes todo lo que quieres comprar en el carrito, solo debes esperar a que llegue el miércoles 26 por la tarde y comprobar en la web y la App si los productos que tienes en espera tienen el descuento que esperabas, si es así puedes proceder a realizar el pago del pedido guardado en tu carrito. De esta forma, evitarás sustos al cotillear la tienda primero a la hora de inicio y descubrir que muchos de tus artículos favoritos ya están agotados.

¿Cuánto cuestan los envíos por las Rebajas en Zara?



Zara mantendrá las tarifas habituales para el envío de los productos que se compren en la web. Así, los pedidos superiores a 30 euros no serán gratuitos cuando en la compra se incluyan productos en descuentos, lo más lógico en período de rebajas. Por lo tanto, los costes serán los siguientes.

Envío a domicilio : Entrega el mismo día de la compra (Madrid, hasta las 14h): 5,95 euros. Entrega garantizada al día siguiente: 4,95 euros. Entrega en 2-3 días laborables: 3,95 euros.

: Entrega el mismo día de la compra (Madrid, hasta las 14h): 5,95 euros. Entrega garantizada al día siguiente: 4,95 euros. Entrega en 2-3 días laborables: 3,95 euros. Envío a tienda : Entrega en 2-3 días laborables: gratuito.

: Entrega en 2-3 días laborables: gratuito. Envío a un punto de entrega: Entrega en 2-3 días laborables: 3,95 euros.

¿Hasta cuánto se podrán hacer las devoluciones de las rebajas en Zara?



Otra de las preocupaciones habituales de quienes compran prendas por la web y la app, son los plazos y formas de devolución. ¿Qué pasa si llega el paquete a casa y no me vale la ropa? En Zara, todas las compras se podrán devolver durante los 30 días siguientes a la compra.