Cuánto cuesta dormir en The Grove, el hotel del Real Madrid en Londres para la final de la Champions League

El Real Madrid disputa este 1 de junio a las 21 horas su final número 18 en la Copa de Europa frente al Borussia Dortmund en el Estadio de Wembley (Londres). Es el partido más importante de la temporada a nivel de clubes y, por ello, el equipo blanco ha elegido un hotel a la altura. Los jugadores y el cuerpo técnico se alojarán desde este jueves 30 de mayo previo en The Grove Hotel Spa and Golf, lejos del bullicio de la capital británica.

La expedición blanca seguirá la misma rutina que en temporadas previas. Por ejemplo, para preparar la final de París 2022 descansaron en el Hotel Auberge du Jeu de Paume, cerca del Palacio de Chantilly, en plena naturaleza. En esta ocasión, han elegido un hotel que está situado en Watford, a 38 kilómetros del estadio de Wembley, a unos 45 minutos por carretera.

A buen seguro, esto se convierte en un reclamo para algún turista o aficionado del Real Madrid que quiera darse un capricho y dormir en las mismas habitaciones donde los jugadores van a preparar la final de la Champions League. Pero, ¿cuánto cuesta dormir en The Grove Hotel?

Desde 500 a más de 1.500 euros: el precio de las habitaciones en The Grove

Este hotel tiene categoría de cinco estrellas y cuenta con spa, piscina exterior, playa y un magnífico campo de golf profesional. Fue la sede del British Masters en 2016 y no es necesario ser socio del club para poder disfrutar de los hoyos. También hay un club - para niños, una zona de biodiversidad y se pueden realizar actividades como paseos en bici, tiro con arco o lanzamientos de hacha en el bosque.

La oferta gastronómica se compone de cinco restaurantes (The Glasshouse, The Stables, Sequoia Kitchen, the Lounges and Madhu’s) y dos bares. Aunque en esta ocasión los jugadores no podrán disfrutar tanto como desearían, ya que tendrán diferentes menús preparados a conciencia por los nutricionistas para afrontar el partido con las mejores garantías.

Este hotel fue la antigua casa de los Condes de Clarendon y cuenta con un total de 214 estancias. No todas han sido reservadas por el Real Madrid y hay habitaciones disponibles en otros usuarios del hotel. Se pueden reservar a través de la web. Aunque sí habrá una zona específica para toda la expedición del club, que estará alejada del resto de turistas para mantener la concentración en todo momento.

En la web del hotel presentan los diferentes tipos de habitaciones y sus precios para dos adultos. La más económica cuesta unos 550 euros la noche, con desayuno incluido. La habitación superior, unos 650, y el precio sube 100 euros más si tiene vistas al jardín. Las habitaciones más caras son las seis que en su día conformaban la residencia de los Condes de Clarendon (Mansion Deluxe Room), unos 1.000 euros.

También hay ocho tipos de suites disponibles. Las más baratas parten desde los 445 euros, pero la más cara supera los 1.500 euros la noche, una suite con piano.

Así serán las 48 horas de los jugadores del Real Madrid en Londres

El plan del Real Madrid en la capital inglesa está medido al detalle. El jueves entrenarán por la mañana en Valdebebas, después viajarán y se marcharán directos a descansar en el The Grove Hotel. Durante dos días, los jugadores del Real Madrid disfrutarán de los lujos y comodidades mencionadas. El viernes por la tarde realizarán el entrenamiento previo a la final en el estadio de Wembley para después regresar a cenar y dormir en el hotel de concentración.

El sábado por la mañana realizarán los habituales ejercicios de estiramiento en las instalaciones del hotel para estimular los músculos a horas del partido. Después, llegará el turno del almuerzo, la siesta y la última charla de Ancelotti con los jugadores.

Cuando queden unas tres horas para la final de la Champions League, pondrán de nuevo rumbo al mítico estadio inglés en busca de hacer historia. Ya en la madrugada del domingo, ganen o pierdan, regresarán hasta la capital de España.