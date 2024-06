¿Qué gastos asociados tienen los préstamos concedidos en 24 horas?

En algunas ocasiones aparecen gastos inesperados que obligan a tener que afrontar un desembolso con rapidez. En este tipo de situaciones, una de las opciones a las que se puede recurrir en España es a uno de los llamados préstamos 24 horas. De esta forma, se puede disponer del dinero de una forma casi inmediata, y con gran facilidad y comodidad.

Al solicitar este tipo de préstamos, en los que se recibe una respuesta en un plazo de 24 horas, la cantidad de dinero a la que se puede tener acceso es muy amplia, de forma que es posible acceder a pequeños créditos de entre 50 y 1.000 euros hasta cantidades más altas que pueden alcanzar incluso los 20.000 euros. Asimismo, los plazos de devolución varían en función de la cantidad de dinero que se presta, siendo de aproximadamente 30 días para mini créditos y de varios años para aquellos préstamos más tradicionales.

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que el dinero del que se podrá disponer dependerá de la situación económica del solicitante y de la cantidad de dinero que se haya solicitado previamente y esté pendiente de devolución. Asimismo, como es lógico, los requisitos para la obtención del préstamo serán más exigentes cuanto más dinero se solicite, si bien este tipo de créditos es habitual disponer de facilidades para poder acceder al préstamo del dinero.

Para poder acceder a uno de estos préstamos en 24 horas, habrá que presentar diferente documentación, como son el DNI o NIF, además de una cuenta bancaria y la nómina o justificante de ingresos del solicitante. En la gran mayoría de las ocasiones no es necesario un aval y, en todo caso, la rapidez con la que se realizará la gestión y el tipo de crédito variará en función del perfil del usuario como prestatario y sus necesidades, además de la propia vinculación con la entidad.

Una particularidad de este tipo de préstamos es que no es necesario tener una nómina domiciliada, si bien es cierto que ayuda a la hora de poder obtener su concesión y las condiciones a las que se puede acceder, como el hecho de poder disfrutar de un tipo de interés más bajo. Esto es debido a que la nómina es una de las principales garantías para una entidad de que el solicitante podrá devolver el dinero que le ha sido prestado.

¿Cuánto cuestan los préstamos 24 horas?

Este tipo de minicréditos acostumbran a tener un tipo de interés diario que se sitúa por encima de los préstamos personales, ya que para poder acceder a ellos no hay que cumplir con tantos requisitos. No obstante, hay que tener en cuenta que el plazo de devolución del dinero no suele situarse por encima de los 30 días.

En este sentido, el interés y los plazos de devolución pueden variar mucho entre una entidad y otra, por lo que es recomendable comparar entre las diferentes entidades y realizar el cálculo de las cuotas del préstamo, así como sus respectivas condiciones, antes de tomar una decisión.

Conviene conocer los gastos asociados a este tipo de créditos, que son tres: comisión de apertura, que supone un porcentaje del total del dinero solicitado; la comisión de cancelación, que se incluye en aquellos préstamos por cantidades elevadas por si el usuario decide adelantar el pago del préstamo; y los intereses de demora, que son los recargos que habrá que afrontar si no se devuelve el dinero en el periodo de tiempo estipulado.