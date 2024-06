Pensión de viudedad en 2024: ¿cómo se calcula y cuáles son los requisitos?

La pensión de viudedad es una ayuda económica periódica que es recibida por parte de la persona que sufre el fallecimiento de su cónyuge, haciendo que se convierta en viudo o viuda. Se trata de una prestación por muerte y supervivencia de la Seguridad Social que tiene por objetivo la compensación de la situación de necesidad económica que sufre una persona ante la muerte de un familiar.

El cónyuge del fallecido es quien tiene derecho a cobrar la pensión de viudedad, en algunos casos incluso aunque se encontrase separado o divorciado legalmente. En todo caso, se deben cumplir una serie de requisitos.

Para que una persona genere el derecho a la pensión de viudedad a su pareja en caso de fallecer, debe cumplir con un periodo mínimo de cotización de 500 días en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento si es por enfermedad común y es un afiliado al Régimen General de la Seguridad Social en situación de alta o asimilada. Si el fallecimiento es fruto de un accidente (de trabajo o no) o por enfermedad profesional, no se exigirá un periodo previo de cotización. Si en la fecha de su fallecimiento no estuviese en situación de alta o asimilada, se exigirá una cotización mínima de 15 años.

Asimismo, causarán derecho a pensión quienes perciban una pensión contributiva de jubilación, pensionistas de incapacidad permanente, trabajadores con derecho a pensión de jubilación contributiva que fallecieron sin haberla solicitado o personas que se encontrasen recibiendo una ayuda de incapacidad temporal, que exista situación de riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia.

Por su parte, el cónyuge, que es el beneficiario, debe cumplir con una serie de requisitos. Si el causante fallece por enfermedad común anterior al matrimonio, el cónyuge superviviente debe acreditar que tienen hijos en común o que el matrimonio se hubiese celebrado un año antes de fallecer.

Aunque el cónyuge pueda estar separado judicialmente o divorciado del fallecido, este podría llegar a tener derecho a percibir la pensión de viudedad en el caso de que no haya contraído un nuevo matrimonio y esté recibiendo una pensión compensatoria de su expareja. Esta ayuda económica quedaría extinguida tras el fallecimiento y se sustituiría por la pensión de viudedad.

Cómo calcular la pensión de viudedad en 2024

La cuantía de la pensión de viudedad se calcula a partir de la aplicación de un porcentaje sobre la base reguladora de la persona finada, teniendo en cuenta que la base reguladora computa de manera diferente en función de la situación del causante y la causa del fallecimiento, aplicándose, por norma general, un porcentaje del 52%, pero desde 2019, aumenta hasta un 60% si es una persona beneficiaria de más de 65 años que no tiene derecho a otra pensión y no percibe otros ingresos superiores a 7.707 euros al año.

Por otro lado, alcanzará el 70% de la base reguladora cuando tenga cargas familiares, si la pensión de viudedad es la única o principal fuente de ingresos, o cuando los rendimientos anuales del pensionista no superen la cuantía resultante de alcanzar el límite previsto para que se reconozcan los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, el importe anual que atañe a la pensión mínima de viudez con cargas familiares.

En el caso de que el fallecimiento derive de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación se incrementará entre un 30% y un 50% si hubiesen fallado suficientes medidas de prevención de riesgos laborales en la empresa.