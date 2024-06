¿Cuánto dinero tiene Paul McCartney? Todos sus negocios y sus inversiones en ladrillo

Paul McCartney volverá a Madrid a los 82 años para cantar sus grandes éxitos, incluidos temas de los Beatles, Wings y de su carrera en solitario. Serán los días 9 y 10 de diciembre en el WiZink Center y las entradas se ponen a la venta este viernes 21 de junio a las 10 horas. Los conciertos forman parte de la gira Got Back, que le llevará por Europa y Sudamérica.

Pronto cumplirá 60 años de su carrera y sus éxitos le han llevado a ser el cantante más rico de Reino Unido y uno de los más poderosos del mundo. Su patrimonio está estimado en 1.280 millones de euros. Una cifra superior a la que han logrado Elton John, Ed Sheeran o los miembros de U2.

Paul McCartney, entre los músicos más influyentes de la historia, con los Beatles

El británico ya es historia de la música, junto John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Los Beatles están considerados como el grupo más influyente de la música moderna. Paul McCartney ha recogido 60 discos de oro y ha vendido más de 100 millones de álbumes y 100 millones de sencillos, contando su carrera grupal y en solitario. Ha sido incluido dos veces al Salón de la Fama del Rock y se le ha reconocido con veintiún Premios Grammy.

Todo lo que ha tocado lo ha convertido en récord. La canción Yesterday (1965) es la más versionada de la historia, ya que más de 2.200 artistas la han cantado. Además, el bajista británico ha escrito, o coescrito, 32 canciones que han alcanzado el número uno en el Billboard Hot 100. Los cuatro Beatles fueron nombrados miembros de la Orden del Imperio Británico en 1965. A finales de los 90, fue elevado al rango de caballero.

El recorrido de los Beatles no fue tan extenso como puede parecer, apenas una década, de 1960 a 1970. El último concierto de los Beatles fue en 1966. La muerte de Eipstein, el representante, terminó de fracturar el grupo. Grabaron Yellow Submarine, Hey Jude o Let It Be. El final fue tan conflictivo que las disputas en los tribunales duraron casi tanto como la vida de la banda.

Sus éxitos con Wings y su carrera en solitario

Durante otra década, hasta 1981, Paul McCartney continuó su carrera en solitario con Wings. Fue número uno en EEUU y colaboró con grandes artistas de la época. Su esposa, Denny Laine y Henry McCullogh se unieron al grupo. Comenzaron dando conciertos en pequeños escenarios, ya que el ex Beatles no quería recibir críticas de la prensa, pero terminaron triunfando por todo el mundo y ganando los premios más importantes de la música.

Desde los 90, es decir, en los últimos 40 años, Paul McCartney ha seguido generando y generando dinero a través de sus canciones. Ha llenado los estadios y recintos más importantes del mundo. Desde el concierto del Jubileo de Diamante de Isabel II en el Palacio de Buckingham, hasta encabezar el show de la Super Bowl en 2005. Además, en 2021 lanzó su decimonoveno disco, III Imagined y entró directamente en las listas de top ventas en todo el mundo.

El patrimonio de Paul McCartney: ¿cuánto dinero tiene?

Su carrera ha dado para mucho. Ni siquiera hay constancia del número aproximado de conciertos que ha podido dar en su carrera. Según la última Rich List, del Sunday Times, tiene un patrimonio de 1.000 millones de libras, lo que se traducen en algo más de 1.180 millones de euros. Según él mismo confesó en The New York Times, disfruta ayudando a los demás con su fortuna: "Si mi familia y amigos tienen algún problema médico, puedo decir: 'Voy a ayudar'. Lo mejor de tener dinero es que puedes ayudar a la gente”.

Todo este patrimonio lo ha logrado a base de "fuertes giras, un valioso catálogo e incluso un poco de ayuda de Beyoncé", que ha versionado Blackbird, según Sunday Times. Se estima que ha facturado unos 60 millones de euros al año gracias a sus giras. Cifra que elevó a 100 millones en el año 2019.

Otros negocios, propiedades y colección de coches

Cuando se marchó de los Beatles, fundó el holding McCartney Productions Limited (MPL). Adquirió los derechos de autor de grandes artistas como Buddy Holly, Jerry Herman, Frank Loesser y varios más. A día de hoy sigue generando millones gracias al copyright. Se estima que de este negocio procede la mitad de su fortuna.

Pero también ha invertido en empresas. Destacan Jaunt (desarrollado de software) y Magex (de comercio electrónico), o el negocio familiar (transporte) de su esposa, Nancy Shevell.

En cuanto a las propiedades inmobiliarias, se estiman en valor de unos 150 millones de dólares. Hace 40 años construyó una casa frente al museo MoMa de New York, ciudad en la que también compró una cada en East Hampton y otra en Long Island. Además, posee otras viviendas en Los Ángeles y demás ciudades de Estados Unidos. También en su país natal.

Su colección de coches está formada por varios coches de lujo. Destacan un Aston Martin DB5, un Lamborghini S2 Espada, un Chevrolet C5, un Corvette o un Lexus LS 600h.

Se ha casado tres veces y protagonizó una separación millonaria

Paul McCartney se ha casado tres veces. Con la fotógrafa Linda Eastman (1969-1998), de la que enviudó. Con la modelo Heather Mills (2002-2008), que recibió 45 millones de euros tras la separación. Y desde 2011, su esposa es la multimillonaria americana Nancy Shevell.

Ha tenido cuatro hijos, tres del primer matrimonio y otro del segundo. La más conocida es Stella, que es dueña de su propia marca de ropa. Diseñó el vestido de novia de Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique. Además, es amiga íntima de figuras de la talla de Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson y Madonna.