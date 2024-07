Sueldos de más de 10.000 euros al mes: este país de Europa busca 400 españoles para trabajar

Lichenstein tiene abiertos varios procesos de selección a través de la red Eures (EURopean Employment Services), que trabaja en coordinación con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para incorporar trabajadores españoles. Algunos de los sueldos ascienden a los 10.000 euros al mes. Para poder residir en el país será necesario un permiso de residencia.

De la totalidad de la oferta, 388 son a tiempo completo: personal de limpieza, consultores de viajes, profesionales de marketing o trabajadores de oficina. Además, 56 ofertas van dirigidas a personas que quieran trabajar a tiempo parcial: fisioterapeutas, cocineros o enfermeros. En la oferta también hay horarios flexibles: Mientras que 37 ofertas cuentan con un horario flexible: camareros, cocineros, personal de limpieza. Para consultar todas las ofertas junto con las condiciones, deberá dirigirse a la página de EURES.

Trabajo en Lichenstein

Existen puestos como el de gerente de fabricación de instrumentos y aparatos de medida, control y navegación en el que, si cumples con los requisitos de tener un B1 en inglés, alemán y francés junto con conocimientos de Microsoft Office, puedes llegar a ganar entre 9.342 a 10.380 euros al mes con contratación directa. También puedes optar al empleo de ingeniero de desarrollo en componentes dinámicos de Thyssenkrupp TecCenter AG, que ofrece un salario de 77.856 a 88.237 euros anuales.

Otras ofertas laborales están dirigidas a chefs de cocina que, con un nivel de alemán e inglés B1 y la licencia de conducir B, ofrecen un salario anual de entre 71.005 a 74.119 euros. No obstante, otras ofertas brindan un salario más bajo -aunque igual de interesante- para el mismo puesto. Por ejemplo, una empresa ofrece de 54.188 a 56.057 euros al año. Para gerentes de restaurantes, el sueldo oscila los 52.319 a 57.302 euros anuales como tasa inicial de compensación.

En la misma línea, existen ofertas para las actividades administrativas y de servicios de apoyo. Entre ellas, algunos puestos que destacan son el de trabajadores de estructuras y construcción que, por un horario de 7 a 18 horas, ofrece un salario base de entre 4.629 a 6.228 euros. Para optar a este puesto solo es necesario un nivel de alemán B1 y una licencia de conducir B, D o B1. El puesto de cocinero requiere un nivel B1 de alemán y A1 de inglés por un sueldo de 3.944 a 4.463 euros. Otros puestos como el de peluquero ofrecen una compensación económica de entre 4.152 a 4.359 euros al mes.

Del mismo modo, el sector de mantenimiento y reparación de vehículos de motor busca pintores y barnizadores por un salario de 55.018 a 57.095 euros anuales. Asimismo el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas ofrece vacantes para ingenieros, contadores, técnicos profesionales y asociados, entre otros. En el área de construcción se buscan operadores de máquinas para productos plásticos. El sueldo será de 4.671 a 5.709 al año.

¿Se necesita titulación para poder trabajar?

En cuanto al nivel de educación, si bien es cierto que algunas ofertas van dirigidas a ingenieros o técnicos, no estipulan ningún requisito además del idioma o carnet de conducir, por lo que todas las ofertas, según la web de EURES, están clasificadas bajo el área de educación no especificada. Lo mismo ocurre con la experiencia previa. Sin embargo, en cuanto al tipo de contrato, 77 ofertas prometen una contratación directa, 5 dan lugar a contrato y 3 son temporales. Las 312 restantes no están especificadas.