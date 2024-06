El trabajo con sueldo millonario que llega por Tik Tok y nunca debes aceptar

Cada vez son más frecuentes el que nos ofrezcan ofertas de trabajo fraudulentas a través de mensajes en redes sociales. La última en sumarse ha sido Tik Tok. La red social china es una de las más populares en España, con más de 18 millones de usuarios españoles y, según Statista, un 65% accede, como mínimo, una vez al día. Y los delincuentes lo saben.

El incremento de estos falsos empleos que ofrecen sueldos de ensueño y cuyo único fin es hacerse con todos los datos del que en realidad busca empleo es ya una preocupación. Solo durante el año pasado, los intentos aumentaron en un 40%, llegando a un total de 709.590.011 intentos de ataque, según la firma de seguridad Kapersky. En España, más concretamente, los datos del Ministerio del Interior muestran que de enero a marzo hubo 122.428 infracciones penales relacionadas con la cibercriminalidad, lo que también supone un aumento respecto al mismo periodo del 2023.

¿En qué consiste esta estafa?

En Tik Tok, al igual que en la gran mayoría de redes sociales, se incluyen los mensajes directos. Ahí es por donde se produce esta estafa. Los mensajes directos se pueden configurar para permitir mensajes de amigos, de todo el mundo o de nadie, aprovechando los estafadores aquellas cuentas que tienen sus mensajes abiertos para todos. Solo con tener activado el permitir que todos nos envíen un mensaje directo somos posibles víctimas.

Su siguiente paso, una vez visto esto es el de enviar una "atractiva oferta laboral", algo que ocurre en prácticamente todas las plataformas. Las ofertas son muy llamativas al ofrecer muy poco trabajo a realizar con unos horarios que no duran más de dos horas y con salarios que van de los 100 a los 1.000 euros. En la oferta de la que hablamos, van un paso más allá, ya que facilitan un enlace para ponerse en contacto directamente con el personal de TikTok.

En el momento en el que se pincha en el enlace, se pide información personal para inscribirse en la oferta disponible, ya sea nombre, dirección o número de teléfono. A partir de ahí, los ciberdelincuentes recopilan la información sobre los usuarios que han caído en la estafa para posteriormente usarla en otras actividades o incluso venderla a distintas organizaciones.

Otros casos en redes sociales o SMS

Tik Tok no es la única red social ni las redes sociales son las únicas plataformas en la que ocurren este tipo de estafas. En otras ocasiones, lo que ocurre es que a través de servicios como puede ser WhatsApp, mensajean a los ciudadanos y ofrecen trabajos en remoto con salarios similares a los anteriores en los que simplemente se pide dar 'me gusta' a vídeos de YouTube o responder encuestas. Al ser una tarea simple y bien remunerada, parte de la población puede verse interesada y caer en una de estas estafas.

Los SMS, por otro lado, también son uno de los lugares donde más intentos de estafa existen. Los mensajes que se suelen recibir pueden ser de falta de datos, con mensajes de instituciones como Correos o Hacienda, o pagos pendientes como multas, con un enlace para resolver la situación. Al ser de organizaciones oficiales, estos mensajes pueden generar más dudas. Además, se suelen imitar las páginas de las instituciones para parecer fiables, con el objetivo de, finalmente, recopilar información personal y financiera de la población.

Ante esto, lo que el ciudadano debe hacer es no fiarse de aquellos mensajes de remitentes que no son de confianza, prestando especial atención a cualquier fallo ortográfico que pueda haber en el mensaje o en los enlaces, algo que suele indicar que es falso. Puede darse el caso de que el emisor sea de confianza, como una institución oficial, pero si el mensaje parece extraño, se debe verificar con el remitente de manera directa para comprobar que el contenido del mensaje no es una estafa.

En este sentido, según el informe 'El spam y el phising en 2023' de Kapersky, se recomienda, además de las medidas de prevención que debe tomar cada uno de manera personal, utilizar soluciones de seguridad para navegar por Internet, con el objetivo de bloquear todos estos intentos de estafas.