¿Busca trabajo? Este es el sector que no cubre ni el 50% de las ofertas de empleo por falta de profesionales

El desarrollo de la inteligencia artificial, como el de OpenAI con el proyecto ChatGPT, es algo por lo que apuestan muchas empresas hoy en día. Es algo relativamente nuevo, pero también es un ámbito que crece a pasos agigantados y que cada vez tiene más importancia. Por ello, una gran cantidad de compañías buscan profesionales para impulsar la IA, pero la realidad es que, ahora mismo, la oferta de trabajadores es insuficiente, con la mitad de ofertas de trabajo relacionadas con la IA sin cubrirse, según el informe 'El futuro del talento en Inteligencia Artificial y Data en España', elaborado por IndesIA en colaboración con Talent Hackers.

Este estudio, que se realiza con el objetivo de "conocer y analizar los perfiles profesionales más demandados en el área de IA, data y resto de tecnologías afines", entre otras cosas, muestra que el crecimiento del número de profesionales en España debe incrementarse si se quiere satisfacer la demanda de talento de las empresas, ya que, al ritmo actual, la diferencia entre oferta y demanda se podría llegar a multiplicar por cuatro en 2025. Aquí, además, no solo tienen relevancia los nuevos trabajadores, sino también la adaptación de los empleados actuales a estas nuevas habilidades.

Los trabajos de IA, ofertados pero poco demandados

En torno a 120.000 ofertas de empleo tecnológicas se publicaron el año pasado y, de ellas, el 24% del total se correspondían con anuncios relacionados con inteligencia artificial y data, muestra el estudio. Como se puede observar, la demanda por parte de las empresas es alta, pero un 15% de las ofertas de data no encontraron candidatos, mientras que el porcentaje asciende considerablemente para las ofertas de IA, hasta el 50%, lo que quiere decir que una de cada dos ofertas no encontraban candidato.

En ambos ámbitos hay una oferta de empleo bastante grande, pero no hay suficientes profesionales con las habilidades requeridas para los puestos, sobre todo en los relacionados con la inteligencia artificial y, más concretamente, en los roles de ingenieros de IA o 'machine learning', además de áreas como el 'computer vision' y el procesamiento del lenguaje natural. En estos casos, la ofertas que no se cubrieron por falta de personal cualificado fueron el 30%.

Algo también relevante en relación a esta falta de personal es que los salarios medios de los perfiles más demandados no son menos de 32.500 euros, en el caso de los analistas de datos, e incluso llegan a los 49.700 euros para los arquitectos de datos, por lo que estos, más que generar rechazo, parece un incentivo para futuros trabajadores. Aun así, esto no sirve, de momento, para que haya más trabajadores especializados en estos sectores.

Readaptación de plantillas como solución

A pesar de que las ofertas de empleo sean abundantes y los salarios sean altos, los expertos escasean, por lo que en el informe recomiendan que las empresas ya no solo busquen este tipo de profesionales en el mercado, sino que traten de educar al personal de sus propias plantillas y así puedan reconvertirlos a estos puestos en los que no encuentran personas cualificadas. Así, no solo la búsqueda se reduce, sino que el tiempo de formación también lo hace y la generación de talento necesario se produce "de manera más rápida y eficiente".

Por otra parte, también destacan la necesidad de fomentar la investigación público-privada en IA y el facilitar y mejorar el acceso de los trabajadores a las herramientas adecuadas. Todo esto, sumado a la creación de formaciones específicas y certificaciones especializadas con la colaboración entre instituciones educativas públicas y empresas privadas tendrá como consecuencia una mayor facilidad a la hora de crear el personal adecuado para los puestos y, así, estar preparados para las necesidades que se crearán a raíz del desarrollo de estas nuevas tecnologías.

En palabras de Silvia Roldán, viceconsejera de Digitalización de la Comunidad de Madrid, que ha participado en una mesa redonda durante la presentación del informe, "la colaboración publico privada es esencial para incrementar los profesionales expertos en nuevas tecnologías, al igual que el impulso de la educación en estas materias entre la gente joven y la actualización de competencias de las profesionales más senior".