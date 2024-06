Nvidia alcanza un nuevo hito en bolsa: ¿una especulación similar a GameStop?

Nvidia ha sobrepasado a Microsoft y Apple como la mayor empresa de capitalización bursátil del mundo alcanzando un valor de 3,34 billones de dólares. De esta forma, la empresa encabezada por Jensen Huang ha dejado atrás a las creadas por Bill Gates y Steve Jobs.

Esto sucede tras haber ganado más de 500.000 millones de dólares en capitalización de mercado en las últimas semanas. Una cifra que supera el valor combinado de Intel y AMD. Este repunte ha llevado a muchos a preguntarse si estamos presenciando una situación de especulación similar a la de GameStop, donde las redes sociales y los pequeños inversores juegan un papel destacado. ¿Está este crecimiento respaldado por fundamentos sólidos o se trata de una burbuja especulativa que podría estallar en cualquier momento?

La base del crecimiento de Nvidia

Nvidia sigue siendo la estrella del mercado tecnológico en junio, continuando con un patrón alcista que le ha llevado a marcar nuevos hitos en las últimas semanas. Ha superado los tres billones de dólares de capitalización y ha conseguido liderar el primer puesto.

Así es como Nvidia logró fuertes entradas de dinero

Nvidia es el valor que más ha movido las bolsas y no sólo por sus resultados empresariales. También por algo mucho menos significativo: el 'split' de sus acciones. Este 'split' dividió cada título en diez nuevas acciones. Aunque esto no altera los beneficios futuros ni otros parámetros fundamentales, provocó fuertes entradas de dinero en el valor.

Tras una subida anual del 155% y del 195% en el último año, algunos analistas no dejan de cuestionar a diario su valoración. Según el indicador técnico precio/beneficio o PER, Nvidia es una de las empresas más sobrevaloradas del mercado estadounidense, lo que sugiere que podría haber una cierta exageración o ‘movimiento de masas’ detrás de su reciente subida. Con un PER de 70 veces, significa que los inversores están dispuestos a pagar 70 dólares por cada dólar de beneficio de Nvidia, frente al PER de 21 veces del S&P 500.

Especulación y volatilidad en el mercado

La reciente escalada de Nvidia ha sido comparada con el fenómeno de GameStop y la irrupción de las acciones meme. Nvidia ha ganado más de 500.000 millones de dólares en valor de mercado en solo dos semanas, en parte por su popularidad y su liderazgo en Inteligencia artificial (IA), pero también por mucha especulación. Algunos expertos creen que el reciente repunte tiene el sello de una ‘contracción gamma’.

¿Cómo funciona la contracción gamma?

En primer lugar, se produce la venta de opciones de compra de Nvidia, Los inversores pueden comprar opciones de compra de acciones de Nvidia. Estas opciones les dan derecho a comprar acciones de Nvidia a un precio fijo (precio de ejercicio) en una fecha futura, independientemente del precio de mercado de las acciones en ese momento.

Si el precio de las acciones de Nvidia sube en el mercado, las opciones de compra que los inversores compraron se vuelven más valiosas.

Los inversores que tienen opciones de compra pueden decidir ejercerlas, lo que significa que obligan a los vendedores de las opciones (que pueden ser otros inversores o grandes instituciones financieras) a venderles las acciones de Nvidia al precio de ejercicio, incluso si el precio de mercado actual de las acciones es más alto.

Esto lleva a una compra de acciones de Nvidia para cubrirse. Para cumplir las obligaciones con los inversores que ejercieron sus opciones, los vendedores de las opciones tienen que comprar acciones de Nvidia en el mercado abierto. Esta compra adicional hace que el precio de las acciones siga subiendo.

Por tanto, se produce un ciclo de retroalimentación positiva. La subida del precio de las acciones de Nvidia atrae a más inversores que quieren comprar opciones de compra. Cuantos más inversores compren opciones de compra, más acciones de Nvidia tendrán que comprar los vendedores de opciones para cubrirse, lo que a su vez hace que el precio suba aún más. Comparar a Nvidia con GameStop es ridículo pero si el fabricante de chips tiene lo necesario para justificar estos movimientos en masa solo el tiempo lo dirá.