Así es el nuevo subsidio de desempleo: este el dinero que cobrarás en el paro

La reforma del subsidio por desempleo ya es una realidad en España tras su aprobación por parte del Consejo de los Diputados después de que Unidas Podemos tumbase la primera propuesta en enero. El nuevo texto, que incluye ya las reivindicaciones de la formación morada, supone un cambio de estructura y también de cuantías a percibir.

Nuevas cuantías del subsidio por desempleo

Con el nuevo subsidio, los parados cobrarán más dinero y lo harán con un sistema de tramos decrecientes. Es decir, que la cuantía del subsidio irá de más a menos conforme vaya pasando el tiempo que se percibe.

Como con el anterior subsidio, seguirá ligada al IPREM o Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Así es como se asegura que se actualiza año tras año para no perder valor con el paso del tiempo por la inflación.

Esta es la composición y cantidades del subsidio por desempleo con los cambios de la reforma:

Los 6 primeros meses asciende a un 95% del IPREM, que equivale a 570 euros al mes.

Los siguientes 6 meses (del mes 6 al 12) asciende a un 90% del IPREM, que equivale a 540 euros al mes.

A partir de ahí y hasta su finalización, la cantidad baja hasta un 80% del IPREM, lo que supone 480 euros al mes.

¿Cuánto sube el subsidio por desempleo con estos cambios?

El aumento de esta ayuda para parados se concentra en el primer año. Actualmente la ayuda es del 80% del IPREM o 480 euros desde el principio hasta el final.

Con estos cambios, las personas que cobren el subsidio por desempleo percibirán 90 euros más durante los primeros 6 meses y 60 euros más durante el siguiente medio año.

¿Cuándo empezarán a aplicarse las nuevas cuantías?

Los cambios de la reforma no serán inmediatos. Las nuevas cuantías no se aplicarán hasta noviembre de 2024. Además, no tendrán carácter retroactivo y solo se beneficiarán de ellas los nuevos perceptores que comiencen a cobrar la prestación a partir de noviembre.

¿Quiénes podrán cobrar el nuevo subsidio?

La ley también mejora el acceso al subsidio por desempleo, que son ayudas para quienes han terminado el paro o no tienen derecho a él. A partir de noviembre podrán cobrarlo también las personas menores de 45 años sin cargas familiares que agoten la prestación contributiva del paro, así como los trabajadores eventuales agrarios.

La ayuda se amplía a otros colectivos que incluyen a personas víctimas de violencia de género o sexual desde los 16 años y a los trabajadores residentes en Marruecos que hayan trabajado por última vez en Ceuta y Melilla y cumplan ciertos requisitos.

Mejora de las cantidades para contratos a tiempo parcial

El nuevo subsidio por desempleo elimina los subsidios parciales e iguala la prestación con los trabajadores a tiempo completo. A partir de noviembre, quienes haya trabajado a tiempo parcial podrán cobrar la ayuda de forma íntegra incluso si han cotizado menos de 12 meses.

¿Cobrarán más los mayores de 52 años?

Los mayores de 52 años son los únicos que no cobrarán más con el nuevo subsidio. Para estos perceptores, la ayuda seguirá siendo de 480 euros o el 80% del IPREM.

En su caso, la mejora de la prestación viene dada por el mantenimiento de la sobrecotización en el 125%, que no aparecía en a primera propuesta que se desestimó en enero.

Otros cambios de los nuevos subsidios

La reforma trae más novedades. La principal es la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un trabajo durante un tiempo máximo de 180 días, bien seguidos o en varias relaciones laborales.

Del mismo modo, se podrá cobrar la prestación contributiva por desempleo (el paro) y tener un trabajo siempre que hayan pasado por lo menos los primeros doce meses de la prestación y que el salario bruto mensual no supere el 225% del IPREM, que ahora mismo ronda los 1.950 euros.

La nueva normativa también elimina el mes de espera para poder disfrutar del subsidio. A partir de noviembre se empezará a cobrar la ayuda desde el día siguiente a su petición.