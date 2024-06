¿Qué pasa si no puedo pagar un préstamo al banco?

Es muy común que las personas soliciten préstamos con los que cubrir necesidades financieras urgentes o bien para hacer algún tipo de inversión importante, como puede ser la compra de un inmueble o un coche. Sin embargo, a lo largo del plazo establecido para la amortización, pueden llegar a surgir problemas imprevistos que provoquen dificultades económicas por las que no se pueda pagar la cuota correspondiente del préstamo.

Cuando se solicita un préstamo, las entidades bancarias llevan a cabo un profundo análisis personal, a través del cual se mide la capacidad crediticia y de endeudamiento del solicitante. Cuando se concede el mismo, quiere decir que el informe es favorable, si bien, al conseguir el mismo hay que ser consciente de que se está adquiriendo una deuda y sus intereses asociados.

A posteriori se pueden llegar a dar determinados gastos no previstos que puedan afectar negativamente a la salud financiera y a la capacidad de poder afrontar las cuotas del préstamo, ya sea la pérdida del trabajo, una enfermedad u otro tipo de gastos.

En estos casos, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones de pago con respecto al préstamo, tiene unas consecuencias a las que enfrentarse, siendo una de ellas la relacionada con los intereses de demora. Desde el momento en el que no se paga la primera de las cuotas, la entidad bancaria comienza a aplicar los mismos, haciendo que estos se acumulen a medida que se producen impagos, haciendo que el total adeudado aumente y el préstamo sea más difícil de pagar.

A estos hay que sumar otras penalizaciones y cargos adicionales, que se sumarán a la deuda principal para incrementar aún más la cantidad adeudada, y que pueden ser las comisiones por impago, los gastos de gestión, los honorarios legales o los costes de cobro, entre otros. Además, el prestamista tiene derecho a emprender acciones legales para recuperar el dinero adeudado, pudiendo llegar a presentar una demanda ante el tribunal competente, lo que a su vez puede provocar que se tomen medidas legales para recuperar la deuda a través de embargos de bienes, demandas…

Qué sucede si no pagas un préstamo en España

Por lo general, las anteriores son las consecuencias de no pagar un préstamo, si bien hay que ser conscientes de que no pagar el préstamo tiene unas implicaciones legales y financieras, entre ellas la de que se reportará la situación a las agencias de crédito y se incluirá a la persona en los ficheros de morosidad.

Este hecho puede tener un impacto negativo en el historial crediticio, dificultando la obtención de créditos o préstamos en el futuro. No obstante, hay que tener claro que no poder hacer frente a las cuotas de un préstamo en España no es un delito.