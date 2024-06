La fortuna que han amasado David y Victoria Beckham: negocios y casas por todo el mundo

El matrimonio entre David y Victoria Beckham es uno de los más populares entre los VIPS de todo el mundo. Aunque siempre ha estado rodeado de rumores, dura ya 25 años. El exfutbolista inglés y la excantante de las Spice Girls se casaron en 1999 y desde entonces han amasado una gran fortuna. Este 20 de junio se publica un libro, no autorizado, en el que se dan detalles desconocidos hasta la fecha sobre su relación.

La experta en casas reales, Ana Polo, ha tenido acceso al libro escrito por el periodista Tom Bower, antes de su publicación. Según esta información, en sus páginas se mantiene la versión de que únicamente están juntos por intereses económicos.

En Semana Santa se dejaron ver juntos en su yate de 20 millones de dólares. El Riva 130 Bellissima, una de sus últimas adquisiciones. Lo cambiaron por el Riva Argo 90, valorado en 'solo' 6,5 millones.

Beckham Brand Holdings, el imperio del matrimonio

El holding de empresas de la pareja es BBH (Beckham Brand Holdings). Es propiedad de Victoria, David y XIX Management. Según cuenta Tom Bower en este libro no autorizado, el negocio de ropa de la Spice Girls no pasó un buen momento años antes de la pandemia. David le habría prestado 23 millones de euros para que intentara reflotar la marca Victoria Beckham Limited (VBL). En 2022, las pérdidas fueron de 1 millón de libras, según Companies House.

Ya desde que se conocieron, su popularidad se multiplicó. Él comenzó a ganar más dinero como futbolista y ella como cantante. Hace solo unos años grabaron una miniserie de cuatro capítulos, Beckham, que se estrenó en Netflix en 2023.

Años antes, en 2014, creó DB Ventures. Y el año pasado vendieron el 55% del negocio a Authentic Brands, por cientos de millones de dólares, aunque la cifra oficial no se dio a conocer. David Beckham se quedó con parte del negocio del que forman parte marcas como Hunter o Ted Baker.

Ambos han logrado construir un impresionante patrimonio inmobiliario. Han comprado casas en Reino Unido, Francia, Dubái y Norteamérica que después han vendido por un precio mayor. Pero las que no han vendido son sus dos residencias más conocidas. Tienen una casa en Londres (Holland Park) valorado en 38 millones y en Miami viven en una mansión de 23 millones de euros. En 2023 compraron un rancho en la capital británica valorado en unos 12 millones de dólares. En él guarda más de 7.000 botellas de vino.

Los negocios de David Becham: fútbol moda, cine...

El exjugador del Manchester United, Real Madrid y PSG ha sabido invertir parte del dinero que ganó como deportista en activo. Su fortuna se estima en 450 millones de dólares.

En 2007 se mudó a Los Ángeles. Allí le convirtieron en el jugador mejor pagado de la MLS, donde ganó 255 millones de dólares entre salario, patrocinios y demás ingresos. Después compró la franquicia del Inter de Miami, club en el que actualmente juegan Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, entre otros.

En 2019 creó la agencia Studio 99, cuyo mayor éxito ha sido la película biográfica sobre Ronnie O’Sullivan, una de los mejores jugadores de billar de la historia, titulada The Edge of Everything (Amazon).

Además, es uno de los inversores de Guid Espors, dedicada a los juegos electrónicos. También pone nombre a un whisky de Haig Club. Y es accionista en Cellular Goods PLC, dedicada a la fabricación de productos medicinales con cannabis.

Su imagen siempre ha sido icónica dentro y fuera de los terrenos de juego. Y esto también ha sabido aprovecharlo. Ha sido, y sigue siendo, imagen de las grandes marcas de moda y belleza del mundo, como Calvin Klein, Adidas o Gillette, además de Pepsi, Samsung o Vodafone, entre otras. Además, también firmó un contrato millonario para ser embajador de turismo de Catar.

Los negocios de Victoria Becham: moda y belleza

La cantante también ha liderado diferentes negocios una vez dejó la música. Como Spice Girls, llegó a ganar más de 70 millones de euros al año. Después comenzó su aventura en EEUU y apostó por la moda y la belleza. Además de la marca de ropa, también es la dueña de Victoria Beckham Beauty.

También es imagen de muchas marcas de reconocimiento mundial. En este año ha firmado con Breitling para promocionar sus relojes edición limitada (1.500 unidades entre 5.600 y 29.500 dólares) y ha lucido la ropa de Mango.

Además de esto, ha ejercido de jueza en diferentes realities y ha sido portada de las grandes revistas del corazón. También ha publicado dos libros: uno autobiográfico y otro sobre belleza en el que desvelaba detalles sobre las rutinas de David.