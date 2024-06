Esta es la multa que tendrás que pagar si pones una placa de alarma sin tenerla contratada

Poner una pegatina de alarma en la fachada de tu casa puede salir caro si no has contratado dicho servicio. Son muchos los que deciden hacerlo como medida de prevención contra los ladrones y okupas. De hecho, entre la principal preocupación que hay respecto a la seguridad en el hogar los robos ocupan la primera posición, según el último informe de Securitas Direct. No es la única, ya que la okupación también quita el sueño a los propietarios, sobre todo si tienen una segunda vivienda.

En esta situación son muchas las personas que contratan un servicio de alarma para su vivienda, pero también son muchos los que deciden utilizar las placas que ha dejado su vecino o las cámaras que ya no tienen validez a otro asegurado para disuadir a los ladrones sin contratar ningún servicio. ¿Es legal?

¿Es ilegal poner la placa de la alarma sin contratar el servicio?



No es ilegal colocar una placa de alarma sin tener un sistema de alarma instalado, siempre que la placa no pertenezca a una empresa de seguridad específica y no estés utilizando sus logos o marcas registradas sin permiso.

Sin embargo, si colocas una placa o pegatina de una empresa de seguridad sin tener contratado su servicio, estarías cometiendo delitos como el uso indebido de una marca registrada y la violación de propiedad intelectual. En este caso, la Agencia de Protección de Datos puede llegar a denunciarte y sancionarte bajo la Ley 17/2002, del 7 de diciembre, de Marcas en el Código Penal.

El delito contra la propiedad intelectual e industrial puede suponer una sentencia de 6 a 3 meses de prisión, así como multas de 1 a 2 años por delitos menores. La empresa perjudicada puede pedir una compensación económica por los daños y perjuicios causados, y el responsable de los hechos podría enfrentarse a multas de 600 euros por cada día hasta que se deje de utilizar la marca registrada ante una reclamación.