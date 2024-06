La multa que deberás pagar a Hacienda si no haces este trámite antes de julio.

A principios de este mes de junio, más de 15 millones de contribuyentes ya habían presentado la declaración de la Renta, pero hay otros muchos que, a falta de menos de un mes, todavía no lo han hecho. La campaña finaliza el próximo 1 de julio, por lo que, si por una razón u otra el contribuyente no cumple con sus responsabilidades fiscales, es decir, si no presenta la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2023 (IRPF 2023), esto acarreará sanciones de parte de Hacienda.

Los españoles que en 2023 hayan tenido rendimientos de un solo pagador de menos de 22.000 euros al año o menos de 15.000 en el caso de tener dos pagadores no están obligados a presentar la declaración de la Renta del 2023, pero los españoles que superen ese umbral sí deben hacerlo, sea de manera telemática, por teléfono o presencial. Así, en el caso de que no se presente a tiempo, las sanciones variarán en función de varios factores: que la resolución salga a pagar o a devolver, que haya un requerimiento de Hacienda o no y el tiempo que se tarde en subsanar el error.

Si la declaración de la Renta sale a pagar

En primer lugar, tenemos el caso en el que la resolución ha salido a pagar pero la Agencia Tributaria aún no ha enviado un requerimiento por haberte pasado de plazo. En esta situación, lo que ocurrirá es que el contribuyente deberá presentar una declaración extemporánea sin requerimiento previo en el que, además de la cantidad que se deba pagar por la resolución, se deberá pagar un recargo de un 1% más un 1% más por cada mes de retraso, porcentaje que sube al 15% si se llega a los 12 meses.

Por otro lado, puede ocurrir que exista un requerimiento previo, con una sanción que aumenta considerablemente y que puede ir del 50% al 150% de lo que debamos pagar en función de la gravedad de la infracción, dependiendo de si se han cometido otras infracciones anteriormente, la cantidad que se debe y si se ha causado un perjuicio económico a Hacienda.

Si la declaración de la Renta sale a devolver

La otra opción dentro de las resoluciones es que haciendo la declaración fuera de plazo esta salga a devolver, caso en el que, si el contribuyente se da cuenta antes del requerimiento de Hacienda, conllevará una multa de 100 euros. Si Hacienda manda el aviso, algo que ocurre a pesar de que teóricamente vayan a tener que pagar al contribuyente, la cantidad de la multa asciende hasta los 200 euros. Puede pasar que, a pesar de que en principio el contribuyente fuese a recibir dinero, finalmente lo tenga que pagar a la Agencia Tributaria.

Por estas razones y con el objetivo de no tener que pagar ninguna cantidad adicional, lo mejor es presentar la declaración de la Renta en el plazo establecido, que finaliza el próximo 3 de julio. Hasta ahora, la Agencia Tributaria ya ha abonado el 76,6% de las devoluciones solicitadas y el 64,4% de los importes, por lo que hay parte de esos 15 millones que ya han presentado su declaración que ya pueden dar por finalizada su campaña fiscal de este año.