Los mejores depósitos a plazo fijo para esquivar la rebaja de tipos del BCE si tienes menos de 10.000 euros.

La primera rebaja de los tipos de interés que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo amenaza las remuneraciones ofrecidas en los productos de ahorro de los bancos. Aunque el camino de los tipos aún no está definido, si las bajadas continúan y las entidades las replican, los intereses de los depósitos dentro de unos meses podrían ser menos rentables que ahora, por lo que optar por un depósito a largo plazo frente a uno a corto, pese a que el porcentaje sea menor, aseguraría al inversor el interés contratado durante más años. Mientras que si elige uno corto, una vez vencido el producto solo podría optar a contratar los ofertados en ese momento, que podrían ser menores y, en ese caso, la rentabilidad final sería inferior.

Sin embargo, la mayoría de depósitos a plazo fijo del mercado europeo exigen una inversión mínima de 10.000 euros, sobre todo aquellos a largo plazo, por lo que los ahorros más pequeños no pueden optar siempre a las mejores remuneraciones. Sin embargo, algunas entidades sí permiten que se depositen en sus productos cantidades más pequeñas.

Los inversores deben tener en cuenta que la mayoría de depósitos a plazo fijo no permiten la cancelación anticipada, por lo que estos productos van dirigidos al dinero que no se va a emplear a corto plazo. El inversor no podrá acceder a ese dinero hasta que el producto no llegue a término y, por tanto, no podría utilizarlo en caso de que necesite hacer gastos imprevistos. Los usuarios que deseen rentabilizar sus ahorros sin perder el acceso a ellos pueden optar por otros productos bancarios como las cuentas remuneradas.

Mejores depósitos fijos a largo plazo para los ahorros de menos de 10.000 euros

La entidad francesa Renault Bank ofrece en su página web un 3,44% TAE en su ‘Depósitos Tú +’ a dos años. El banco permite que los clientes remuneren su dinero a partir de los 500 euros y hasta el millón de euros, por lo que hay un gran abanico de cantidades pueden rentabilizarse a través de este producto.

A través del depósito fijo de Fjord Bank a un año y medio se puede optar a una rentabilidad del 3,42% TAE. Este producto permite inversiones a partir de 1.000 euros y hasta los 95.000 y se puede contratar a través de la plataforma de ahorro Raisin. No permite la cancelación anticipada. Si el cliente prefiere asegurarse el interés durante dos años completos, la TAE bajaría hasta el 3,25%. Aunque, si tenemos en cuenta el mercado de depósitos a dos años, existen otras ofertas que promocionan un interés superior.

Con Klarna (también a través de Raisin) el inversor se asegura un 3,27% TAE a dos años y, aunque la cancelación anticipada no se permite, el depósito mínimo es de 500 euros (y el máximo de 85.000 euros), por lo que se puede depositar una cantidad pequeña de dinero.

Otra de las opciones ofertada en la plataforma de ahorro viene de la mano de Nordax Bank. El banco sueco también ofrece una TAE del 3,25% a dos años. El importe mínimo exigido es de 2.000 euros y el máximo asciende a los 85.000. Tampoco permite la cancelación antes del vencimiento.