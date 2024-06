Las mejores cuentas remuneradas de los bancos para junio 2024

Las cuentas remuneradas han sido el producto financiero elegido en España por aquellos que querían recibir intereses por su ahorro sin perder el acceso a él. Frente a otras ofertas, como puede ser los depósitos que con sus promociones por encima del 4% TAE han ganado más popularidad, las cuentas remuneradas permiten al cliente tener su dinero siempre disponible. Entre el amplio catálogo de posibilidades, hay ofertas por encima del 4% TAE de la mano de Ibercaja, Bankinter y Unicaja.

Cada banco ofrece unas condiciones distintas, algunas más vinculantes y otras menos, por lo que es importante que cada usuario elija el mejor producto para su perfil financiero y no se deje llevar solamente por la rentabilidad promocionada. Otro factor relevante es la cifra de dinero que la entidad remunera. Si se cuenta con un pequeño ahorro, la opción de apostar por la rentabilidad más alta es más asequible, ya que los bancos generalmente establecen límites a remunerar. En caso de que el ahorro sea elevado, se puede optar por dividirlo en distintos productos, si es posible.

Gana hasta 800 euros con la cuenta remunerada de Ibercaja

Ibercaja es una de las entidades que más paga por el ahorro a través de su ‘Cuenta Vamos’. El banco ofrece un 5.09% TAE durante el primer año y un 3.03% el segundo para los primeros 10.000 euros, lo que implica que si el cliente cuenta con el dinero máximo remunerado, obtendría un desembolso trimestral de 125 euros brutos el primer año y de 75 el segundo, un total de 800 euros.

Sin embargo, el usuario deberá domiciliar una nómina de al menos 600 euros, realizar seis o más movimientos al semestre con la tarjeta, recibir seis o más cargos domiciliados en la cuenta al semestre y contratar la Banca Digital Ibercaja, que es gratuita. Por lo que el grado de vinculación es mayor.

Llevar el salario también es una de las condiciones que exige el producto de Bankinter. La entidad promociona una TAE del 5% en el primer año y del 2% en el segundo hasta un máximo de 10.000 euros. Durante los dos primeros semestres con un ahorro de 10.000 euros la liquidación será de unos 244 euros brutos, mientras que en los dos siguientes será de unos 98. Es decir, una remuneración total de 680 euros brutos.

Respecto a la nómina, deberá ser de al menos 800 euros. Además, el banco requiere que se domicilien al menos tres recibos al trimestre y que se lleven a cabo tres pagos con la tarjeta.

Remunera tu dinero sin domiciliar el sueldo

Bankinter también promociona una ‘Cuenta No Nómina’. Bajo la misma remuneración con la que se pueden obtener hasta 680 euros brutos, no exige la vinculación de la nómina, pero sí cuenta con otros requisitos que no siempre se adecúan a cualquier perfil. El primero de ellos es la domiciliación de diez cargos de recibo trimestrales (pueden ser del mismo emisor). Se podrían sumar los cargos de cada mes como la cuota del gimnasio, el alquiler, el teléfono o la luz. Mientras que otro de los requisitos es hacer un gasto con la tarjeta de 3.000 euros anuales.

Unicaja también trae una alta remuneración, en concreto, del 5% TAE durante dos años, sin embargo, también exige la nómina y, además es un producto dirigido a pequeños ahorros, ya que el saldo máximo a remunerar es de 2.000 euros, por lo que el desembolso neto final es de 159 euros. Para poder contratar esta ‘Cuenta PlayStation’ el salario deberá ser de al menos 600 euros.

Cuenta remunerada sin límite de dinero

Para los ahorros más altos, N26 oferta un 3,8% TAE a través de su ‘Cuenta Metal’, un producto que no tiene un máximo a remunerar, por lo que permite rentabilizar una gran cantidad de dinero. Con un saldo de 100.000 euros diario, el interés bruto a los doce meses será de 3.797 euros, indica la entidad. Aunque, para poder contratar la cuenta, se deberá cumplir con los criterios de elegibilidad generales de N26.