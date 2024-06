El impulso de la economía lleva a máximos el total de trabajadores que están de vacaciones

Un total de 884.800 personas respondieron en la última encuesta de la EPA que no habían trabajado esa semana por estar de vacaciones o haber cogido unos días libres. Nunca antes habían librado tantos trabajadores en el periodo comprendido entre enero y marzo, o al menos desde 2008 ya que este es el primer dato de la serie histórica. Es pronto para hablar de un cambio de tendencia o un fenómeno social, como matizan los expertos consultados por La Información, pero podría ser otro de los efectos del crecimiento económico y sobre todo, de la estabilidad en el empleo.

"Si ponemos el foco en el número, es lógico que haya más porque también hay más gente trabajando que en años anteriores, pero también se da un aumento en términos relativos que sorprende parcialmente porque no hay una razón clara que explique estos datos" resume el economista principal para España y Portugal de BBVA Research, Juan Ramón García. "Nosotros lo asociamos con cómo ha aumentado la preferencia de los hogares por el consumo de servicios en detrimento de los bienes. Buena parte viene dada por el turismo, la restauración... que podría tener también una incidencia sobre las horas no trabajadas".

El sondeo elaborado por la EPA muestra que algo más del 4% del conjunto de los trabajadores estaban de vacaciones cuando fueron contactados por el INE, que este instituto eleva al 6,6% al eliminar los efectos estacionales y de calendario. En términos desestacionalizados, los ocupados que se ausentaron de su puesto de trabajo por motivos justificados o no rozaron el 13%, lo que a la vez representa un récord si se obvia el periodo de la pandemia. Algo que el analista relaciona con la situación económica en general. "Hay un componente parcialmente cíclico. En fases recesivas, la propensión a coger vacaciones disminuye porque hay un mayor temor a ser despedido y en fases alcistas, esta crece, como sucede también con las bajas laborales" apunta en conversación con este medio.

Los últimos años se han visto marcados por un intenso crecimiento de los contratos indefinidos y una reducción paralela de los temporales, tras la aprobación de la reforma laboral de 2021. Además, el empleo ha anotado cifras récord al superar los 21 millones de trabajadores al inicio del año que acompañado del incremento de los salarios llevan a la secretaria confederal de UGT, Patricia Ruiz, a valorar positivamente estos datos. "El promedio del último año también parece apuntar en esta dirección y coincide con un aumento de los salarios del 4% que por primera vez en mucho tiempo crecieron por encima del IPC y compensaron parte de la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los trabajadores" reflexiona.

La representante sindical asocia este comportamiento al Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) suscrito por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO hace un año que marcó la pauta para los convenios que se estaban negociando en todo el país, incluida la actualización salarial. Y que se ha traducido en que la subida pactada en el primer trimestre del año se sitúe en el 4,2%, volviendo a superar el incremento generalizado de los precios. Todo ello también se ha traducido en que crezca el gasto por viajero hasta en un 8% a finales de 2023, el último dato que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, la estabilidad en el empleo parece primar en la ecuación, en tanto que este es el factor determinante para que los trabajadores puedan cogerse días libres o de vacaciones. "La reforma laboral se traduce en que un mayor porcentaje de las plantillas pueda generar y disfrutar de estos derechos, porque con los contratos temporales las vacaciones se cobran en el finiquito" señala el responsable del gabinete económico de CCOO, Luis Zarapuz. El portavoz del sindicato matiza que se trata de un aumento pausado e invita a observar lo que sucede en los siguientes trimestres, para poder ahondar en las causas que explican estos números.

Si bien, coincide en que el contexto económico juega a favor. "Cuando se crea empleo, se estabiliza, hay menos miedo a ejercer estos derechos y hace que el marco legal se aplique. Debido a la correlación de fuerzas que es tan marcada en el ámbito del trabajo, la mejora de la situación de la economía favorece a que los derechos teóricos pasen a ser reales" valora en una llamada telefónica. El economista extiende este efecto más allá del ámbito de las vacaciones a otros como el control de la jornada laboral, que actualmente está siendo objeto de debate entre CEOE, sindicatos y el Ministerio de Trabajo y en concreto, como mejorar el control sobre esta.

Todos ellos también mencionan las fiestas de Semana Santa como otro de los elementos que ha podido determinar estos datos, dado que al no tener una fecha fija, el periodo escogido en cada ocasión y se sitúa o no en el primer trimestre del año -como ha sucedido en 2024- explica la variación de los desplazamientos y también, que más trabajadores hayan cogido días libres. No obstante, la metodología aplicada por el INE reduce este impacto, ya que las entrevistas son realizadas a lo largo de 52 semanas.