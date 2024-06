Luis Fonsi confiesa por primera vez el dinero que generó 'Despacito' y lo que está ganando con las criptomonedas

Luis Fonsi cumple 25 años en el mundo de la música y lo celebra con un disco muy especial, El viaje. A lo largo de 12 canciones, el cantante puertorriqueño recorre lugares que han sido muy importantes en su vida, como Marbella, Buenos Aires, Roma, Panamá o La Paz, entre otros. Además, en este disco cuenta con la colaboración de Omar Montes, Laura Pausini o Carlos Vives, entre otros artistas. Acude a El Hormiguero de Pablo Motos a promocionarlo.

Fonsi grabó su primer disco, Comenzaré, en 1998 y desde entonces ha grabado un total de 11. En los últimos años, ha colaborado en grandes éxitos junto a artistas de la talla de Rauw Alejandro, Myke Towers, o Manuel Turizo. Cobra unos 150.000 euros por cada concierto. Además, ha participado en diferentes programas de televisión, especialmente, como coach en La Voz. Recientemente, ha confesado la cantidad que ganó con Despacito y el éxito que está teniendo con las criptomonedas. Todo esto ha hecho que su cuenta bancaria y patrimonio hayan crecido.

El dinero que generó la canción 'Despacito'

Luis Fonsi una de las grandes figuras de la música latina, una artista global, músico, compositor y productor. Rompió siete récords Guinness gracias al alcance mundial de su éxito Despacito en 2017. Una canción que fue grabada en multitud de idiomas, incluido en chino.

Este tema junto a Daddy Yankee permitió a Fonsi ganar cuatro premios Grammy Latinos y cinco Billboard Music Awards. Vendió más de 11 millones de discos y convirtió en el vídeo de YouTube más visto entre 2017 y 2020, superando los 8.250 millones de reproducciones.

Hace unas semanas participó en una entrevista en Argentina con el podcast Desencriptados (infobae), en la que por primera vez confesó el dinero que había generado. "Me fue muy bien con la canción", recordaba.

Al ser preguntado si el tema había alcanzado los 50 millones de euros, el artista confesó que "la canción generó más, pero no significa que todo eso me toque a mí. Hay varios compositores y la disquera (discográfica) se lleva mucho".

El conductor del podcast, Rulo, insistió en este tema y le preguntó si había renegociado el contrato a posteriori debido al éxito de la canción. Y Luis Fonsi aseguró que sí lo hizo. Se reunió con la discográfica y les dijo "ustedes ganaron mucho más que yo. Miren los números. Y me dieron algo más" de dinero, contaba.

La inversión de Luis Fonsi en criptomonedas

En la misma entrevista, Luis Fonsi también habló sobre un tema que era desconocido, sus inversiones en criptomonedas. Comenzó a hacerlo en la pandemia cuando "tenía mucho tiempo" y metió "un poco de dinerito".

Asegura que "no invertí una millonada", sino "un dinerito humildón". Aunque por el momento va ganando, "no lo he tocado, no lo voy a tocar y ni lo miro". Por último, aseguraba que su "plan es que cuando cumpla 50 años, lo que tenga lo voy a sacar y lo voy a gastar en una fiesta o en algo para mis amigos y mi familia".

Otras negocios con los que Luis Fonsi ha ganado dinero

A finales de 2022, el portal especializado 'Celebrity Net Worth' informaba que el patrimonio de Luis Fonsi estaba cercano a los 20 millones de dólares. Solo unos meses antes había vendido su catálogo musical a HarbourView, una empresa jamaicana de gestión de activos alternativos.

“Estamos muy emocionados de adquirir el catálogo de ventas multi-platino del artista de renombre mundial… Desde su álbum debut, Comenzaré (1998), hasta su último álbum de estudio, Vida (2019), Fonsi ha batido continuamente récords de ventas mientras lidera las listas”, anunciaba Sherrese Clarke Soares, la fundadora de la compañía. Aunque no se dio a conocer la cifra económica, bromeó y dijo que "Luis Fonsi será más rico que antes".

Así es la mansión de Luis Fondi: ¿dónde vive?

En cuanto a las viviendas de Luis Fonsi, la más espectacular es la mansión que posee en Miami, en Coral Gables. Le costó cinco millones de dólares y allí reside desde 2020 junto a su mujer, la española Águeda López, y sus hijos, Mikaela y Rocco.

Una casa de más de 700 metros cuadrados, siete dormitorios, ocho baños, un amplio jardín, piscina, jacuzzi y todo tipo de lujos. Poco antes había vendido su anterior residencia por unos 3 millones de dólares. Además, tiene casa en España, donde pasa largas temporadas por temas profesionales.