Las multas que Hacienda pone por vender viviendas por debajo de estos precios

Vender una casa no es cosa menor. Se trata de un trámite que implica el movimiento de miles de euros, cuando no más, por lo que desde la Agencia Tributaria mantienen el ojo atento en este tipo de operaciones, especialmente cuando las cantidades no se ajustan a lo normal. Hablamos, concretamente, de aquellos propietarios que venden sus viviendas muy por debajo de lo que se espera de ellas y pueden ser sancionados por ello.

La razón es evitar el fraude fiscal, ya que estas operaciones se realizan a menudo con la intención de blanquear dinero o evitar el pago de algunos impuestos como los de sucesión y donación. Pero, ¿cuáles son los precios de venta a partir de los cuales Hacienda multa a los vendedores?

¿Cuál es el precio límite para que me multen?

Las sanciones de la Agencia Tributaria dependerán de en qué proporción el precio del inmueble es menor al valor del mercado, según explican desde el portal inmobiliario Idealista. De este modo:

Se considera una sanción leve, con multas de entre 1.000 y 10.000 euros las ventas con un precio entre el 10% y el 5% inferior al valor real de la vivienda.

las ventas con un precio entre el 10% y el 5% inferior al valor real de la vivienda. Se considera una sanción grave, con multas que oscilan entre los 20.000 y los 100.000 euros la venta de un inmueble con un precio inferior al 5% del valor del inmueble. Además, podría incluso suponer penas de entre 6 meses y 2 años de prisión.

Así, si se vende una casa con un valor de mercado de 180.000 euros, los límites sancionables serían los siguientes:

Si la operación se realiza por un precio de entre 18.000 y 9.000 euros, se considera una sanción leve (1.000 a 10.000 euros).

euros, se considera una sanción leve (1.000 a 10.000 euros). Si el precio es menor a 9.000 euros, las sanciones son graves (20.000 a 100.000 euros).

Vender la casa por encima del valor catastral

El valor catastral es el valor monetario que la Administración asigna a cada bien inmueble, por lo que vender una vivienda por encima de su valor es completamente ilegal y repercutirá en el pago de algunos impuestos, tales como la plusvalía municipal (impuesto que debe pagar el vendedor) o el IRPF.

"Como consideración se debe tener en cuenta que el valor catastral no debería superar nunca al valor de mercado. Si lo hace, el contribuyente estará en una situación injusta, pagando más impuestos de los que le corresponden", explican desde Idealista.