Kylian Mbappé llega al Real Madrid: sus derechos de imagen y sus negocios fuera del fútbol

Durante las últimas temporadas, el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha monopolizado las informaciones deportivas. Los madridistas han pasado los veranos pendientes de si la estrella del fútbol firmaba definitivamente su contrato para jugar en el club blanco. Sin embargo, la llegada del francés se ha dilatado en el tiempo y no se ha materializado hasta este 2024. Solo un par de días después de conseguir su 15 Champions League, el Real Madrid ha hecho oficial la esperada llegada de Mbappé. Según el comunicado oficial, el contrato se estipula para las próximas 5 temporadas.

En total, el futbolista recibirá una retribución superior a la del resto de la plantilla. Las cifras bailan de un medio a otro. Sin tener el dato oficial confirmado por el equipo blanco, Mbappé recibiría entre 26 y 28 millones de euros brutos por temporada. Por tanto, quedará por encima de David Alaba (22,5 millones) y Luka Modric (21,9 millones). Las otras dos estrellas del equipo, Vinícius Jr. y Jude Bellingham, perciben un salario anual base de 20,8 millones de euros.

Reparto de los derechos de imagen

La negociación entre el Real Madrid y Kylian Mbappé no ha sido sencilla. Al margen de la retribución total del jugador o sus posibles primas por títulos, el principal escollo han sido los derechos de imagen. Hasta ahora, el jugador francés conservaba en el PSG el 100% de los ingresos por su imagen, algo que no seguirá siendo así con su llegada al Madrid, puesto que el club blanco no hace esta concesión a sus jugadores.

Finalmente, según se desprende de las informaciones publicadas en l'Équipe, el contrato de 5 años contempla que Mbappé conservará el 80% de los derechos de imagen y el Real Madrid se quedará el 20% restante. Apuntan además a que el club habría intentando hasta el último instante cerrar el acuerdo con una cesión de entre el 40 y el 50% de los mismos sin éxito. Respecto a los contratos que el jugador ya tenía firmados antes de su llegada a Madrid, el francés conservará el 100%.

Las campañas publicitarias que suele rechazar Mbappé

La imagen es uno de las principales preocupaciones del francés. La proyección profesional de un futbolista va más allá de centrarse en exclusiva en su destreza en el terreno de juego. Consciente de ello, Kylian Mbappé cuida cada paso que da y lo hace siguiendo una estrategia meticulosa que marca la abogada Delphine Verheyden. Hasta ahora, la postura del jugador es firme respecto a no ser partícipe en ciertas campañas publicitarias que no concuerdan con los valores que le representan. Este fue el motivo principal por el que no firmó el consentimiento sobre sus derechos de imagen, que suelen ser cedidos a la Federación Francesa de Fútbol (FFF), y no participó en actos marcas de casas de apuestas o comida rápida.

Los negocios de Mbappé

A sus ingresos por su imagen, el jugador suma otros negocios que van más allá del fútbol. El hasta ahora delantero del Paris Saint-Germain tiene a su nombre un total de 7 marcas registradas en la la Unión Europea, incluyendo su icónica pose de cruzar los brazos al celebrar un gol, su nombre y el logo de su compañía. Según la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea, supera a Leo Messi y Cristiano Ronaldo que son dueños de seis marcas comerciales cada uno.

Dos de la frases más icónicas del futbolistas, "Le football, il a changé (El fútbol ha cambiado) y "Moi, tu m'parles pas d'age (No me hables de la edad), se incluyen en productos como juegos electrónicos, aplicaciones, móviles o calzado.

Venta de camisetas de Kylian Mbappé



El fichaje de Mbappé no solo reportará beneficios al jugador, sino que se espera que desencadene una ola de ingresos para el Real Madrid. El aumento en la venta de camisetas podría ser similar o superior al que se vivió con la llegada de Cristiano Ronaldo. Según el informe financiero de la UEFA, el Real Madrid fue el segundo equipo con mayores ingresos por venta de camisetas en toda Europa en 2023, alcanzando los 174 millones de dólares (160 millones de euros). Sin embargo, todo puede cambiar esta temporada. El dinero que el equipo ingresará con la llegada del francés puede impulsar al club blanco a la primera posición. El efecto se notará también en los contratos publicitarios. En los próximos años, el Real Madrid podría batir récords de patrocinios y marketing gracias al futbolista.