Javier Rey y Blanca Suárez, una pareja de éxito que apuesta por los ahorros en el banco

Javier Rey y Almudena Amor acuden a El Hormiguero de Pablo Motos a promocionar La mujer dormida. Son los protagonistas de una película que se estrena este viernes 31 de mayo en España, una ficción de suspense y misterio dirigida por Laura Alvea.

El patrimonio de Javier Rey y Blanca Suárez

Javier Rey ha ido acumulando éxitos en los últimos años y su carrera como actor goza de buena salud. A buen seguro, también su cuenta bancaria. En 2018 acudió a La Resistencia para promocionar uno de sus trabajos, Sin fin. Y acudió con un extracto bancario para responder a David Broncano a la habitual pregunta del dinero.

"Me parece precioso que tú que eres una estrella hayas traído tu extracto bancario... Y tienes 31.525 euros", comentaba el presentador mientras pedía un aplauso para el actor. Y seis años después, es de imaginar que esas cifras son mucho mayores debido a que no ha dejado de trabajar en todo tipo de producciones.

El actor no ha vuelto a La Resistencia desde entonces, pero sí lo ha hecho recientemente (octubre de 2023) su pareja. Blanca Suárez acudió a promocionar Me he hecho viral y confesó que ya estaba a punto de liquidar su hipoteca.

"De dinero en el banco voy bien, tengo magníficos ahorros. Estoy a punto de cancelar la hipoteca", comentaba la actriz. Hay que recordar que vive en una casa de 200 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, una de las zonas más caras de España, por la que pagó unos 800.000 euros. Además, tiene otro piso en Manuel Becerra, junto a la Plaza de Toros de Las Ventas.

¿Quién es Javier Rey?

Nació en A Coruña en 1980 y desde muy pequeño soñaba con ser ciclista, aunque no lo consiguió. Cuando era joven, comenzó a estudiar Técnico de Laboratorio con la idea de formarse después como enfermero, pero el teatro se cruzó en su camino. Y formó parte del grupo amateur de su pueblo, Noia, antes de marcharse a Madrid a los 20 años para estudiar interpretación.

Los inicios de Javier Rey en la capital no fueron sencillos. Empezó en trabajos de teleoperador como vendedor de pescado y marisco en línea. "Llegué a Madrid sin mucha pasta y tenía que trabajar. Me contrataron en esta empresa de teleoperadores, una cosa muy rara. Creo que solo vendí dos kilos de pulpo", bromeaba en una entrevista anterior con Pablo Motos.

Después trabajó como acomodador de cine, donde vivió situaciones realmente curiosas. "He visto a gente entrar a un cine con un pollo asado" y "un hombre con una escayola en el brazo me intentó pegar", aseguraba en el programa Cuerpos Especiales de Europa FM. "Antes incluso te daban propina", recordaba.

'Velvet', 'Farina'... series y películas de Javier Rey

Javier Rey lleva casi 20 años en pantalla, desde que tenía 25. Debutó en la serie Al filo de la ley y después se hizo un hueco en Amar en tiempos revueltos, de Televisión Española, Hispania, le leyenda, y en Velvet. En el cine apareció por primera vez con 8 citas. Además, durante el rodaje de Lo que escondían sus ojos, conoció a Blanca Suárez, su actual pareja.

Pero la serie que catapultó a Javier Rey al estrellato fue Fariña (2018). Basada en la historia de Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia, interpreta al protagonista, Sito Miñanco, un papel por el que recibió prestigiosos premios.

Desde 2019, Javier Rey ha formado parte del elenco de series y películas como Hache, ¿Qué te juegas?, Orígenes secretos, El silencio de la ciudad blanca o Los pacientes del doctor García. Gracias a El verano que vivimos, comenzó su noviazgo con Blanca Suárez, hace ya cinco años, cuando la madrileña puso punto y final a su relación con Mario Casas.