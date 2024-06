Incapacidad permanente absoluta: ¿qué es?

La incapacidad permanente absoluta es una situación a través de la cual la persona que la padece no puede trabajar en ningún tipo de empleo. Esta condición otorga en España el derecho a poder acceder a algunas prestaciones y ayudas, y es un grado de incapacidad que se reconoce a personas que padecen una enfermedad o lesión que les impide realizar algún trabajo de manera permanente.

Esto no quiere decir que esa persona no pueda realizar ninguna actividad remunerada, pero sí que significa que esa persona no podrá realizar ninguna actividad laboral con un mínimo de rendimiento, profesionalidad y productividad.

La Incapacidad Permanente Absoluta es habitual que se confunda con otros grados como la Incapacidad Permanente Total o la Gran Invalidez, si bien hay que tener en cuenta que, según la Ley 51/2003, se considera que a estas personas se les reconoce siempre un grado de discapacidad del 33%.

Para que a una persona se le conceda la misma, es necesario cumplir con una serie de requisitos marcos por la ley, empezando por estar de alta en la Seguridad Social o una situación asimilada, no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación y haber cotizado durante un periodo mínimo, que para los menores de 31 años debe ser una tercera parte del tiempo desde los 16 años, hasta la edad de solicitud de la prestación; y para mayores de 31 años, la cuarta parte de los años transcurridos entre los 20 años y la edad con la que se realiza la solicitud, con un mínimo de cinco años.

Esta prestación se debe solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), debiendo acudir en primer lugar a un centro de atención e información de la Seguridad Social. El modelo para la solicitud podrá ser descargado previamente a través de internet, y si se dispone de certificado digital, el trámite se puede realizar online.

¿Cuánto se cobra por incapacidad permanente?

La prestación por incapacidad permanente es abonada por el INSS en el caso de que esta condición haya sido provocada por una enfermedad común o un accidente no laboral. Dado el caso de que se haya llegado a la misma por accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el correspondiente pago será realizado por la mutua.

Esta prestación tiene como finalidad la de cubrir la pérdida de ingresos de la persona que padece de una incapacidad absoluta, ya que no podrá ejercer su actividad laboral, una paga que no es sencilla de calcular, puesto que depende de distintos factores.

Para empezar, se debe tener en cuenta el grado de incapacidad que ha sido concedido, pudiendo encontrar diferentes tipos de invalidez. En el caso de la incapacidad permanente absoluta, al igual que sucede con la gran invalidez, esta corresponde con el 100% de la base reguladora, mientras que, para grados inferiores, como la total, es el 55% de la base reguladora.