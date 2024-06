¿Qué es el impuesto de sociedades?

Las empresas tienen que abonar en España anualmente el pago de distintos impuestos, entre los que se encuentra el impuesto de sociedades (IS), que es un tributo que se encarga de gravar las rentas obtenidas por personas jurídicas (asociaciones, sociedades…) o las conseguidas por los entes considerados sujetos pasivos que carecen de personalidad jurídica (fondos de pensiones, fondos de inversión…).

Se trata de un tributo que se caracteriza por ser personal, dado que se tienen en cuenta para su cálculo las circunstancias particulares de cada contribuyente, y directo, dado que está basado en la renta del contribuyente y su capacidad económica.

El IS es un tributo que aplica a sociedades mercantiles, anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas, laborales, civiles (con objetivo mercantil), estatales, autonómicas, provinciales y locales, además de las asociaciones, fundaciones e instituciones privadas, públicas y de ente público, y de las agrupaciones de interés económico. Asimismo, también se aplica sobre entidades sin personalidad jurídica, como fondos de pensiones, capital-riesgo, inversión, activos bancarios, las comunidades titulares de montes vecinales y las uniones temporales de empresas. Estas entidades tendrán que residir en España o tener su domicilio social o sede en el país.

Sin embargo, hay algunas excepciones, como Navarra y el País Vasco, donde se siguen el Régimen del Convenio Económico y el Concierto Económico, respectivamente. Además, no tienen obligación de presentar el IS determinados entes sin personalidad jurídica como herencias, comunidades de bienes, yacentes…, y sociedades civiles sin personalidad jurídica que no tengan un objetivo mercantil.

De igual modo, hay algunos organismos y entidades exento de tributar el impuesto de sociedades, algunos de ellos de forma parcial, como fundaciones, asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, así como colegios profesionales, cámaras oficiales, sindicatos o partidos políticos, entre otros, y, totalmente, las entidades locales, el Estado, las Comunidades Autónomos, o los servicios comunes de la Seguridad Social, entre otros.

Cómo se calcula el impuesto de sociedades

El tipo de gravamen aplicado en la tributación del impuesto de sociedades (IS) puede ser general (25%) o especial, donde se aplican diferentes porcentajes según corresponda.

Para efectuar su cálculo se debe conocer el resultado contable del año, que se obtiene a partir de la diferencia entre los ingresos y los gastos, para luego realizar las correcciones y ajustes extracontables que correspondan. El resultado final será la base imponible previa, que podrá compensarse con bases negativas de ejercicios anteriores si las hubiese.

En tercer lugar, se debe aplicar el tipo de gravamen a la cantidad que se obtiene, alcanzando una cuota íntegra a la que se le aplicarán las bonificaciones y/o deducciones, resultando en la cuota líquida. Para finalizar, para obtener la cuota diferencial, habrá que restar a la cuota líquida las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades.

El Impuesto de Sociedades se debe presentar mediante el modelo 200 o con el 202 y 220, siendo diferente al resto del impuesto. Esto se debe a que, principalmente, depende la fecha en la que llegue a su fin el periodo impositivo de la empresa, que no tiene por qué coincidir con un año natural.

La presentación del IS, a través de sus diferentes modelos, se realiza, como máximo, en los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio. De esta forma, si se cierra a final de año, es decir, el 31 de diciembre, habrá que tributar el impuesto de sociedades antes del 25 de julio del año siguiente. Sin embargo, si no coincide el cierre con esta fecha, habrá que tener en cuenta los seis meses a contar desde el final de su ejercicio.