El dinero que Hiba Abouk le reclama a Achraf Hakimi, uno de los futbolistas mejor pagados

La semana en El Hormiguero ha estado marcada por la visita de grandes actores. Javier Rey, Almudena Amor, Eva Longoria, Carmen Maura y hasta Will Smith han visitado a Pablo Motos. Y los últimos en hacerlo son Hiba Abouk y Andrés Velencoso, que acuden para promocionar Eva y Nicole, una nueva serie que se estrenará en atresplayer el 2 de junio y que después se podrá ver en Antena 3.

Hiba Abouk (Madrid, 1986) interpreta el papel de Eva, una joven criada en Riad (Arabia Saudí) con negocios en la Marbella de los años 90. En muchas ocasiones se le ha encasillado dentro de los estereótipos árabes, ya que su familia es de origen tunecino y libio, algo que en esta ocasión le ha favorecido. En la serie, le toca empezar de cero varias veces. Algo que ya le ha pasado en la vida.

Porque antes de poder cumplir su sueño de ser actriz, estudió Filología árabe y Arte Dramático en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Sus padres querían que fuese doctora, algo que la impulsó a marcharse de cada cuando cumplió 18 años. Alquiló una habitación en una casa compartida y compaginaba los estudios, el teatro y el trabajo. Pasó varios años sin hablar con su familia, formada por otros dos hermanos y una hermana.

¿Por qué se divorciaron Hiba Abouk y Achraf Hakimi?

Si la relación con sus padres no ha sido sencilla, la situación que vive con su expareja es aún más complicada. Se casaron en secreto y tuvieron dos hijos. Se marcharon a París, ya que Achraf Hakimi es futbolista en el PSG, e Hiba dejó de lado su carrera profesional durante un tiempo. Pero la relación se rompió en 2023 después de varias infidelidades.

En el mes de febrero, la fiscalía francesa acusó formalmente de violación a Achraf Hakimi después de que una mujer de 23 años declarara haber sido agredida sexualmente en el domicilio del deportista, a las afueras de la capital francesa. El marroquí siempre lo ha negado, aunque aún no se conoce la resolución definitiva.

En aquel momento, Hiba Abouk confirmó la ruptura: "El padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena".

Y añadía que "huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto, dada la gravedad de la acusación, solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia".

El sueldo de Achraf en el PSG y el dinero que le reclama Hiba Abouk

La pareja se casó en régimen de gananciales, es decir, la mitad de la fortuna del futbolista le correspondía a la actriz. Pero cuando sus abogados acudieron a la justicia francesa para solicitar su parte del patrimonio, les informaron de que no existía. El futbolista había puesto todas sus propiedades a nombre de su madre sin previo aviso a la que era su mujer.

La actriz reclamaba entre 8 y 10 millones de euros, así como dos pisos en Madrid, uno de ellos situado en Getafe y en el que viven los padres de Hakimi. Sin embargo, la madre del futbolista salí en su defensa y aseguraba que "si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”, en referencia a Hiba Abouk.