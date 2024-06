Hasta un 90% de los empleados afirma que la IA les ayuda a ganar tiempo en el trabajo.

Cada vez más trabajadores utilizan la inteligencia artificial (IA), sea con sus empresas o no. La IA es algo que gana protagonismo con cada día que pasa, siendo un recurso más que utilizan las instituciones para, por ejemplo, aumentar la productividad o hacer más sencillas las distintas tareas, una utilización que, según un reciente estudio de Microsoft y LinkedIn, se ha visto incrementada durante los últimos meses.

El informe, que lleva el nombre de "AI at Work Is Here. Now Comes the Hard Part (La IA en el trabajo está aquí. Ahora viene la parte difícil)", muestra que la inteligencia artificial ayuda a un 90% de trabajadores a ahorrar tiempo, a un 85% les ayuda a centrarse en el trabajo más importante, a un 84% a ser más creativos y un 83% de los empleados disfrutan más de su trabajo.

Los directivos, en busca de beneficios con la IA

Un aspecto importante dentro de la implementación de la inteligencia artificial es que no solo sea útil y agilice procesos, sino que también genere beneficios para las empresas que decidan utilizarla. Según el estudio, esto es algo clave para los altos cargos, afirmando un 79% de ellos que sus compañías necesitan adaptar la IA para mantenerse competitivos, pero, por el contrario, un 59% están preocupados acerca de los beneficios cuantificables que puede tener. Además, las dudas se evidencian con el dato de que un 60% de los líderes exponen que a sus organizaciones les falta un plan para implementar la inteligencia artificial.

Si bien hay casos en los que directivos más familiarizados con la IA pretenden implementarla en los próximos años, existen dudas con respecto a la educación de los trabajadores que hay ahora mismo en activo. Solo un 39% de los trabajadores que usan la inteligencia artificial en el trabajo han sido formados por sus empresas y solo una de cada cuatro planea implementar este tipo de formación, buscando los empleados esa instrucción por cuenta ajena.

Los trabajadores buscan alternativas

Ante esa falta de educación, ¿qué hacen los trabajadores? Una tendencia que está creciendo ante esta situación es el BYOAI (Bring Your Own IA), es decir, si las empresas no proporcionan las herramientas para utilizar la inteligencia artifical, los empleados son los que traen este recurso al trabajo. Este es el caso del 78% de los trabajadores, una cifra que aumenta en el caso de las empresas de tamaño medio, ascendiendo hasta el 80%.

Además, es algo que no distingue de edades. El porcentaje de utilización es mayor entre los empleados pertenecientes a la generación Z (18 a 28 años) con un 85%, pero más de siete de cada diez boomers (mayores de 58 años) también traen ese conocimiento de casa. Esto, según las encuestas del estudio, les ayuda a afrontar distintas tareas, ya sea la alta carga de correos electrónicos que reciben o la gran cantidad de reuniones que se llevan a cabo de manera online desde la pandemia.

Para los trabajadores, por otro lado, esto ya no es solo algo que facilita su trabajo actual, sino que también miran al futuro, con un 76% afirmando que necesitan la IA para continuar siendo competitivos en el mercado laboral. Un 69% incluso dicen que esta formación les podría ayudar a conseguir ascensos de manera más rápida, demostración de la vista a largo plazo que existe.

Las habilidades con IA, al alza

El hecho de que muchos trabajadores estén aprendiendo a utilizar este nuevo recurso también se está viendo reflejado en la cantidad de gente que utiliza cursos de plataformas como LinkedIn. Estos han visto como la participación ha crecido un 160% en los últimos seis meses, con los miembros de esta plataforma añadiendo habilidades de inteligencia artificial hasta 142 veces más.

En respuesta a una de las preguntas que se hizo en el estudio, más de un 70% de los directivos afirman que contratarían antes a un candidato sin experiencia pero con conocimiento en IA que a alguien con mayor experiencia pero sin ese tipo de habilidad. Esto demuestra que la inteligencia artificial está cada vez más presente en el trabajo, por lo que tanto empleadores como trabajadores tienen que empezar a incorporarla a su día a día. Según muestran los datos, es algo que los beneficiará en el futuro.