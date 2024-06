Guía para vender una casa hipotecada: trucos para cumplir con los trámites.

Muchos hipotecados en España se preguntan si pueden vender su casa por diferentes motivos, puede ser la falta de dinero, la necesidad de mudarse o una cuestión de negocio, pero no saben por dónde empezar. Sin embargo, es un proceso bastante más habitual de lo que pueda parecer, según ha indicado el asesor financiero iAhorro. Pero consta de algunos pasos que se deben seguir para evitar hacer del trámite un proceso complejo.

En primer lugar, es importante contactar con el banco para conocer la situación de la hipoteca y cuál es la cantidad de dinero que queda por pagar, es decir, el saldo pendiente, y los gastos de cancelación. Una vez que se tenga esta información, se debe analizar el valor objetivo de la propiedad a través de una tasación del inmueble, el dinero que se puede conseguir con la venta de la vivienda. Lo ideal para el hipotecado sería conseguir más dinero del que queda pendiente por pagar a la entidad.

Es relevante contar con una planificación de la venta y de los trámites que se van a llevar a cabo, por lo que apoyarse en un asesor financiero puede hacer que el proceso sea más sencillo y claro. Ya que una vez que se conozca el precio que se puede obtener por la casa, existen diferentes formas para hacer la venta.

En primer lugar, se puede llevar a cabo una venta directa. Este modelo suele realizarse en los casos en los que el dinero conseguido con la venta es mayor a la deuda que se tiene con el banco. Según explican desde iAhorro, en este caso el proceso es el mismo que si la casa no estuviese hipotecada, excepto que durante el acto de escritura de compraventa se entrega al banco un cheque con el dinero que queda por pagar. El paso siguiente será la cancelación de la hipoteca en el Registro de la Propiedad, para lo que se solicitará el Certificado de deuda cero expedido por el banco.

Otra opción es transmitir la hipoteca al comprador, por lo que el dinero pendiente por pagar al banco se restará del precio de venta. "Este procedimiento implica una subrogación del deudor hipotecario y el banco debe aprobarlo. En la práctica no suele llevarse a cabo puesto que supone para la entidad valorar de nuevo el riesgo. Además, los bancos prefieren conceder una nueva hipoteca con las condiciones actuales de mercado", explica el asesor financiero.

El hipotecado también puede solicitar una ‘hipoteca puente’ en caso de que se quiera comprar una nueva vivienda pero no consiga vender la hipotecada. Aunque no sea un método común, consiste en pedir una nueva hipoteca para la casa que se quiere adquirir y sumarle el saldo pendiente de la anterior. Durante el periodo en el que no se vende el inmueble anterior se concede un período de carencia, en el que solo se pagan los intereses, y una vez que se consiga vender la casa esa hipoteca se cancela y se formaliza la nueva.

Documentación necesaria para vender una casa hipotecada

Los documentos exigidos son los mismos que cuando se preparar la venta de una vivienda sin hipoteca y se suman los necesarios para demostrar que la deuda ha sido cancelada.

Certificado de deuda cero.

Modelo 600 de la Agencia Tributaria (Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados).

Nota simple del Registro de la Propiedad en el que se muestre que la vivienda no tiene carga hipotecaria.

Consejos para vender una casa hipotecada

Los expertos del asesor financiero comparten algunos trucos para asegurar una venta rápida de la vivienda. En concreto, instan a establecer un precio competitivo (priorizando el conseguir una cantidad que iguale o supere el coste de la deuda), mejorar la presentación de la vivienda (arreglar los desperfectos, cuidar la decoración…), promocionar la propiedad para ganar visibilidad (por ejemplo a través de un portal inmobiliario).