La 'guerra' por los cítricos importados de terceros países vuelve a los puertos españoles

Siguen las críticas, desde asociaciones agrarias como Unión de Uniones, sobre la aplicación de bonificaciones a las tasas portuarias de cítricos importados de terceros países, como Sudáfrica o Egipto, en algunos puertos españoles. En concreto, según denuncia el responsable del sector citricultor en esta organización agrícola Carles Peris, plazas como Cartagena (Murcia) y Algeciras (Cádiz) mantienen este tipo de bonificaciones "en un 15% para frutas y hortalizas, por lo que están incluidos los cítricos". Por contra, asegura Peris, tanto los puertos de Castellón como de Valencia se han comprometido a eliminar estas bonificaciones en los próximos planes de empresa con vistas a 2025.

A juicio del representante de esta organización agraria, todo lo anterior "no tiene sentido" al tratarse de una producción como las naranjas en la que España no es deficitaria y exporta gran parte de lo que genera al exterior. Además, apunta el responsable de cítricos de Unión de Uniones, que "solo un 3,7% lo exportamos en barco a Ultramar, el resto se transporta en camión hacia otros países de la Unión Europea". Al respecto, llama la atención sobre otra derivada: el "riesgo de plagas y enfermedades". Por este motivo, exigen mayores controles sobre estos productos y cree que "una infraestructura pública como los puertos debería estar más alineada con los intereses de los productores agroalimentarios".

"Una infraestructura pública como los puertos debería estar más alineada con los intereses de los productores agroalimentarios", apunta Carles Peris (Unión de Uniones)

En una carta remita por Puertos del Estado a Unión de Uniones el pasado 19 de marzo, y a la que ha accedido 'La Información', se abría la puerta a revisar este tipo de bonificaciones a las tasas portuarias y se justificaba su existencia en que nacieron "con la finalidad de incentivar la captación, la fielización y el crecimiento de los tráficos y de los servicios marítimos" para "facilitar el desarrollo económico y social" de lo que denominaba como "zona de influencia económica de los puertos o de España en su conjunto". Además de apuntar a una "reflexión", añadía su voluntad de potenciar las bonificaciones a las exportaciones de producciones nacionales .

Fuentes de operadores, consultados por este medio, recuerdan que Sudáfrica es el país que más provee a la Unión Europea de cítricos (334.718 toneladas en la campaña 2023/2024 sobre un total de 1,14 millones de toneladas importadas, según Agricultura); y creen que la supresión de estas bonificaciones, junto a la rigurosidad de los controles fitosanitarios y de residuos de las aduanas españolas, empujaría a más exportadores sudafricanos hacia otros puertos con inspecciones más laxas como los de países del norte de África o Rotterdam (Países Bajos). Estas fuentes destacan también el impacto sobre los almacenes y la industria confeccionadora "en un contexto en que la producción española ha sido la más baja en décadas".

Para Peris (Unión de Uniones) este tipo de incentivos "solo beneficia a 4 grandes empresas que importan cítricos en determinadas épocas del año" y recuerda que, durante las 'tractoradas' de los meses de febrero y marzo, se manifestaron en puertos como Valencia y Castellón para exigir la supresión de estas bonificaciones. En una línea similar, fuentes de AVA- Asaja, valoran de forma positiva la "sensibilidad" de Valencia y Castellón al retirar estos incentivos que "fomentan la competencia desleal". Sin embargo, exigen "ir a la raíz del problema" que sitúan en la falta de reciprocidad en el comercio de la Unión Europea con terceros países. "Mientras haya 'dumping' y tengan ventajas competitivas, como poder usar fitosanitarios que a nosotros no se nos permiten, no podremos competir entren por el puerto que entren", reflexionan desde organización agraria.

Fuentes de operadores apuntan que la eliminación de estas bonificaciones puede empujará a exportadores de países como Sudáfrica a puertos con controles más laxos e impactará sobre el empleo en los almacenes

A la espera de unos nuevos Presupuestos

¿Cuándo serán efectivos los cambios anunciados? En su misiva, Puertos del Estado, no solo abría la puerta a revisar estas bonificaciones "con las autoridades portuarias afectadas" sino que advertía que la eventual eliminación de las mismas "no puede ser efectiva en tanto se aprueben y publiquen en el BOE los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del correspondiente ejercicio". Es decir, no habrá novedades este año y todo dependerá de cuando haya luz verde para un nuevo Presupuesto en el Congreso de los Diputados, que será ya para el año que viene.