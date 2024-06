Estos son los gastos sorpresa que esconden las casas prefabricadas: una tiktoker revela cómo es vivir en una

El auge de las casas prefabricadas en España es un fenómeno que parece que no tiene fin. El Banco Central Europeo (BCE) ha comenzado a bajar los tipos de interés, pero Christine Lagarde no ha garantizado que eso se repita pronto, por lo que es poco probable que el precio de la vivienda baje en un período corto de tiempo, de hecho desde el anuncio de la entidad el euríbor, indicador al que hacen referencia la mayoría de las hipotecas, no ha hecho más que subir.

Todos aquellos que quieren comprar una casa en España miran de reojo el euríbor y esperan con ganas el abaratamiento de las cuotas hipotecarias, pero mientras tanto las viviendas prefabricadas son una solución para aquellos que no cuentan con muchos ahorros. Su precio más económico, la rapidez para construir el proyecto y la gran variedad de inmuebles disponibles en el mercado que, además, se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades de cada usuario.

El acceso a la vivienda de los jóvenes es complicado, y así lo cuenta en su cuenta de TikTok Esther Reeds, que ha solventado este problema comprando una casa prefabricada. Esta joven tiktoker española cuenta a sus casi 220 mil seguidores como es vivir en este tipo de construcción, cuanto le costó la propiedad y los pros y contras que tienen este tipo de edificaciones.

Cuánto cuesta una casa prefabricada

En uno de sus vídeos más vistos, Esther Reeds, se muestra encantada con lo práctica que es su casa prefabricada que consta de baño y un espacio que comparten la cocina, el salón y la habitación. La tiktoker no duda en responder a la pregunta que más se repite en sus vídeos: ¿cuánto cuesta una casa prefabricada?. La joven comenta que, según está el tema de la vivienda en España, esta era su única alternativa y que, concretamente a ella, la casa le costó 19.000 euros.

Pero como de todo se aprende, Esther Reeds también cuenta a sus seguidores las partes malas de vivir en una casa prefabricada. Como ella misma cuenta en otro reel, en su momento se compró la casa más barata del mercado. Por lo que a la larga ha tenido que ir incluyendo modificaciones para mejorar su habitabilidad.

Una de las cosas que más le preocupan a la joven es el aislamiento, concretamente el techo de la casa. La tiktoker empezó por el tejado, y utilizó una espuma proyectable que proporciona gran aislamiento térmico y acústico, como ella misma señala en el vídeo, cada bote rinde para un metro cuadrado y cuesta unos 11 euros, por lo que para cubrir toda la superficie de su vivienda de 28 m2 pagará unos 320 euros. Este producto era una de las opciones más económicas y fáciles de aplicar