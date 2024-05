¿Cuánto dinero tiene Eva Longoria? La actriz de origen español que tiene una mansión en Marbella

De Hollywood al El Hormiguero. Eva Longoria visita a Pablo Motos, esta vez para presentar junto a Carmen Maura una nueva serie, Tierra de mujeres. Se estrenará el próximo 26 de junio en la plataforma de streaming, Apple TV. Una vuelta de tuerca más en la carrera de una de las modelos y actrices más ricas de todo el mundo.

Su trayectoria está plagada de éxitos, pero sus comienzos no fueron sencillos, ya que la rechazaron como modelo por su baja estatura. Después probó con el teatro. Siempre compaginándolo con los estudios y con su vida en el campo para dar de comer a sus hijos, trabajando en una finca perteneciente a su familia.

Eva Longoria tiene fortuna de 80 millones de dólares



Fue en el año 2000 cuando debutó en programas de televisión y después en la serie 'The Young and the Restless' y en un show de citas, 'Ready For Love' para NBC. Saltó a la fama en 2004, al interpretar a Gabrielle Solis en 'Mujeres desesperadas'. Además, sus mayores éxitos los alcanzó con 'The Sentinel' (2006), 'Over Her Dead Body' (2008), 'For Greater Glory' (2012), 'Frontera' (2014), 'Lowriders '(2016) y 'Overboard' (2018). En el mes de abril de 2018 logró una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Según iba desarrollando su carrera, iba creciendo su patrimonio. Por cada episodio de 'Mujeres Desesperadas', comenzó cobrando 30.00 dólares, hasta llegar a 400.000. En 2011, Eva Longoria fue la actriz de televisión mejor pagada del mundo, con unas ganancias de más de 13 millones de dólares. En 2012, FORBES estimaba su patrimonio en 15 millones de dólares. En 2018, The Richest lo aumentaba hasta los 35 millones.

En 2023, presentó su primera película como directora, ‘Flamin Hot’, disponible en Disney+. Una biografía de Richard Montañez, el conserje de Frito Lay que afirma haber sido el inventor de los Flamin' Hot Cheetos.

Celebrity Net Worth tasa su fortuna actual en 80 millones de dólares. A la altura de Taylor Swift, o el ex jugador de la NBA Tony Parker, quien fue su marido desde 2007 hasta 2011. Años después se casó con Pepe Bastón, el empresario mexicano con el que se casó en 2015, quien fue presidente de Televisa Internacional y multimillonario.

La carrera de Eva Longoria como modelo y sus patrocinios



La californiana ha aparecido en las portadas de las revistas más importantes, como Vogue, Marie Claire, Maxim o FHM. Ha firmado contratos millonarios por ser la imagen de L'Oreal, New York & Co. y muchas otras marcas. Además, ha trabajado como embajadora de marca para Bebe Sport, helados Magnum, Heineken, Microsoft, London Fog y Lays. También colaboró con Sunrise Brands para crear una línea de ropa y lanzó su propia marca de moda a través de su sitio web. Además, su fortuna crece en las redes sociales, donde acumula más de 20 millones de seguidores.

Otros negocios



Como hicieron en su día Michael Jordan o David Beckham, entre otros famosos, Eva Longoria adquirió acciones de una entidad deportiva. En su caso, es propietaria del mexicano Club Necaxa desde 2021, tal y como anunció en sus redes sociales, junto al futbolista Mesut Özil y la modelo Kate Upton.

Mucho antes, en 2008, Eva Longoria abrió un restaurante en Hollywood llamado Beso, que después cerró en 2011. También abrió un segundo restaurante en Las Vegas. Y en 2011, publicó un libro de cocina llamado 'Eva's Kitchen: Cooking with Love for Family and Friends'.

El negocio inmobiliario: mansiones en Los Ángeles y Marbella



Como todo buen multimillonario americano, Eva Longoria ha vivido en diferentes mansiones en los diferentes puntos de Los Ángeles, como Hollywood, Hollywood Hills y Hollywood Dell. La última, situada en Beverly Hills, que ha puesto a la venta este año por 23 millones de dólares. Tienen ocho dormitorios, nueve cuartos de baño, dos tocadores y una espectacular zona exterior con piscina y pista de tenis. Además, Longoria posee una mansión en Zuma Beach, una de las playas más grandes y populares de Los Ángeles, comprada por 2.5 millones en 2008.

Pero también tiene casa en Marbella. Después de años veraneando junto a Antonio Banderas y Melanie Griffith, Eva Longoria se compró en marzo de 2023 una mansión en una de las mejores zonas de Marbella, pegada a Puerto Banús. Una vivienda unifamiliar del arquitecto Melvin Villarroel. Mide más de 500 metros cuadrados y tiene un jardín, con piscina, de casi 600 metros más.

Antepasados en España

La actriz habla castellano, ya que tiene antepasados de Asturias y su apellido procede de allí, del pueblo de Longoria (Llongoria en asturiano). Lo conoció en 2017 en un viaje a España: "Para mí es un honor estar aquí. Pedí que investigasen mis orígenes, mi árbol genealógico, y me fascinó la historia de que había un lugar en Asturias que se llamaba Longoria, que era de donde venía mi familia", aseguraba a El Comercio. Durante la visita, que realizó en avión privado, también visitó Oviedo y Logroño, ya que la actriz ha sido embajadora de los vinos de esta región en Estados Unidos.