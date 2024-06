El euríbor hoy repunta desde mínimos: así afecta a la bajada de 600 euros en las cuotas

El euríbor hoy repunta desde mínimos mensual hasta el 3,613% pero eso no acaba con la fiesta de los hipotecados. El mes de junio avanza y en el horizonte ya se ven rebajas de cuotas de hasta 600 euros al año en algunas hipotecas a tipo variable con revisión anual porque la media sí que baja hasta el 3,6826%. La crisis francesa es una oportunidad para muchos de los hipotecados que ven como el indicador ha caído a mínimos no solo record para este mes, sino que no se veían desde el pasado 2 de febrero.

¿Cuánto baja la hipoteca en junio?

Pasado ya el ecuador del mes, la tendencia del euríbor parece indicar que se quedará por debajo de ese 4% de hace un año. Eso supondrá ahorros en las cuotas hipotecarias que pueden alcanzar los 600 euros anuales. Todavía estamos lejos de recuperar las subidas de hasta 600 euros mensuales para algunos hipotecados que les tocó renovar hace dos años con el indicador de marzo, pero parece ser el primer paso para que todos los hipotecados, y no solo los que renuevan de forma semestral, se lleven una alegría.

Así el panorama toca coger calculadora. Según cálculos de iAhorro los hipotecados con una hipoteca a tipo de interés variable y revisión anual verán una rebaja de entre 25 y 50 euros en sus cuotas mensuales.

Por ejemplo, en una hipoteca de 150.000 euros a 30 años con euríbor + 0,99% contratada el año pasado vemos que la cuota mensual se reduciría 26,63 euros: de pagar 804,96 euros cada mes pasaría a abonar 778,33 euros. Esto supone un ahorro anual de 319,52 euros en la hipoteca.

En caso de que la cuantía inicial de la hipoteca ascendiera hasta los 300.000 euros, el ahorro también sería mayor: hasta 53,25 euros menos cada mes. Es decir, de pagar una cuota mensual de 1.609,91 euros pasaría a abonar con esta revisión 1.556,66 euros. Así, el ahorro anual en este caso sería de 639,04 euros en la hipoteca.

¿Cómo acabará el euríbor en junio?

Desde el comparador estiman que el euríbor "es posible que cierre el mes en torno al 3,7%. La parte positiva es que hace un año estaba en el 4,007% por lo que las personas que revisen sus hipotecas verán como sus cuotas bajan". El dato que manejan desde Rastreatror es que el euríbor termine con una pequeña subida con respecto al mes pasado. Aun así, va a haber una bajada interanual, "lo que va a beneficiar a los hipotecados que revisan el préstamo anualmente, ya que verán una ligera rebaja en sus cuotas mensuales. Tras la rebaja de los tipos de interés de un cuarto de punto, el euríbor podría acercarse al 3% antes de que finalice el año".

Cómo reclamar los gastos de la hipoteca

Por ahora una forma de ahorrar dinero de la hipoteca es mirar si podemos reclamar los gastos de formalización al banco. La vivienda tuvo que ser comprada antes de 2019 y la hipoteca puede estar en curso, pagada o cancelada. El plazo todavía no ha prescrito, tal y como dictaminó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en abril, y según los datos de reclamador.es, la cantidad media que se puede recuperar por los gastos de formalización de la hipoteca asciende a 1.300 euros, sin incluir el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Para ello lo primero que hay que hacer es recopilar todas las facturas correspondientes a los gastos abonados al contratar la hipoteca y solicitar la devolución a la entidad bancaria para poder recibir el importe. Por pasos, lo primero es recopilar la documentación necesaria:

Escritura del préstamo hipotecario.

Factura del notario.

Factura del Registro de la Propiedad.

Factura de la tasación del inmueble.

Factura de la gestoría.

Justificante de abono de la comisión de apertura de la hipoteca: es el primer cargo que el banco realiza en la cuenta de la propia hipoteca y coincide con la fecha de firma de la escritura.

Copia de DNI/NIE o Pasaporte de los titulares de la hipoteca.

Qué es el euríbor y cómo se calcula

Euríbor es el acrónimo del tipo europeo de oferta interbancaria, por su definición en inglés European Interbank Offered Rate. Es decir, hace referencia a la cantidad que un banco europeo cobra a otro por prestarle dinero.

Del cálculo del euríbor se encarga el Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI, por sus siglas en inglés European Money Markets Institute). Para ello utiliza un ‘panel de bancos’, compuesto por 19 diferentes, que informan todos los días a las 10.45 horas sobre el tipo de interés al que están dispuestos a prestar dinero a otros bancos de la zona Euro. Con estos datos y eliminando el 15% más alto y el 15% más bajo se calcula la media. El resultado, que se redondea a tres decimales, se publica a las 11.00 horas. En España, el Banco de España y el BOE recogen la información y la actualizan y publican diariamente.