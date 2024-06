España corre el riesgo de aumentar las horas en las que la generación eléctrica no cubra la demanda

NOTICIA

El informe ENTSO-E señala que, de no desarrollarse los mercados de capacidad en España, para el 2025 el 'Loss Of Load Expectation' se incrementaría hasta 6,7 horas al año, lo que no significa que el país vaya a sufrir apagones.