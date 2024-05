¿Es rentable retrasar la pensión? Esto es lo que puedes obtener de beneficio

Cuando se cumple la edad ordinaria de jubilación, son muchos los trabajadores que deciden abandonar su vida en activo para disfrutar de esta nueva etapa de su vida alejada del trabajo. Sin embargo, también existe la posibilidad de retrasar el cobro de la pensión de jubilación, en lo que se conoce como jubilación demorada.

Esta consiste en la posibilidad de retrasar de forma voluntaria la edad de jubilación por encima de la edad legal establecida, lo que permite disfrutar de una serie de beneficios. Cuando un trabajador opta por ella, puede acumular un mayor número de años cotizados, lo que hace que pueda aumentar su pensión futura. Esta modalidad es incompatible con la jubilación parcial, anticipada, flexible o activa.

De esta forma, si un trabajador decide retrasar su jubilación, podrá seguir trabajando en la misma empresa, en otro empleo o incluso como autónomo, un periodo durante el cual seguirá cotizando a la Seguridad Social y acumulando derechos de pensión adicionales.

Los beneficios de retrasar la jubilación

Desde el 1 de enero de 2022, la jubilación demorada ofrece varios beneficios para quienes decidan retrasar su jubilación más allá de la edad legal establecida, entre ellos el aumento de la pensión. En este sentido se establecen tres tipos de incentivos: ingreso adicional mensual del 4% por cada año de retraso en la jubilación, que se percibe durante toda la vida; pago único en el momento de la jubilación, que dependerá de los años cotizados y la edad de retiro (entre 5.000 y 12.000 euros), o bien una combinación de las dos anteriores.

No obstante, hay que tener en cuenta que la bonificación que se recibe en esta pensión no es lineal, lo que quiere decir que el importe de la pensión no es proporcional al número de años cotizados adicionales, sino que se calcula con base en una fórmula compleja que valora diferentes factores (bases de cotización, años cotizados y topes establecidos).

De esta manera, desde el punto de vista económico queda claro que es rentable retrasar la pensión, teniendo en cuenta, además, que la jubilación demorada permite a los trabajadores disfrutar de una mayor flexibilidad laboral. Estos pueden optar por continuar trabajando en la misma empresa en la que ya lo hacían, pero también buscar un nuevo empleo e incluso optar por el emprendimiento y convertirse en trabajadores por cuenta propia (autónomos). De esta manera, se da la posibilidad de continuar en el mercado laboral en función de las habilidades y preferencias de cada uno.

No solo se ven beneficiados los trabajadores, sino que sus empresas también lo hacen. Aquellas que accedan a mantener a sus empleados por encima de la edad de jubilación están exentas de abonar sus cotizaciones sociales por contingencias comunes, salvo que el trabajador tenga una incapacidad temporal. Para poder acceder a la jubilación demorada se debe haber cotizado un mínimo de 15 años.