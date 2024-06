El economista Niño Becerra, sobre los jóvenes que se marchan a otros países a trabajar: "Van a ganar el triple"

La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en la vida cotidiana de la población en España y uno de los ámbitos donde cada vez tiene más protagonismo es en el mercado laboral. Son muchas las empresas que basan sus inversiones futuras en la robotización y el desarrollo de la IA, lo que a su vez deriva en el temor de los trabajadores de cara al futuro, incluyendo a unos jóvenes que, viendo la situación del mercado en España y como en otros lugares hay mejores condiciones y salarios, ven como una opción clara el salir del país. Al respecto, el economista Santiago Niño Becerra ha sido tajante.

"Hoy es Eroski, mañana puede ser Carrefour, pasado Lidl, al siguiente Alcampo...", ha comentado el experto en la Cadena SER sobre la inversión de tres millones de euros que ha hecho Eroski en robots para hacer el trabajo de preparar pedidos, u otras compañías como Amazon o Tesla, donde sus principales planes de futuro pasan, en parte, por los robots humanoides. Para él, esto no solo es el presente, sino que vacitina un gran futuro. "Esto ha nacido hace cuatro días. Dentro de 10 años, las operaciones que hoy pueden hacer estos robots combinado con la inteligencia artificial... es alucinante", dice. Ahora bien, ¿estos robots van a sustituir a las personas?

Inversión en unos sectores en detrimento de otros

En este sentido, ahora las inversiones se orientan más hacia el sector tecnológico, dejando de lado otros. Dicho por el economista, "se está produciendo una concentración de Producto Interior Bruto (PIB) en unos sectores, en unas profesiones muy concretas y otras, o bien están reduciendo su peso, o bien simplemente están desapareciendo", afectando a trabajadores que en casos se ven obligados a buscar un nuevo empleo e incluso readaptarse.

"El ejemplo que viene como anillo al dedo es el caso de Eroski", comenta Niño Becerra. "¿A cuántas personas van a sustituir estos robots? No lo sé. Tres millones no es una cantidad fabulosa y menos para Eroski, pero Eroski va a poner encima de la mesa tres millones para ahorrarse unos costes futuros", es decir, las compañías tienen una mirada a largo plazo al realizar este tipo de inversiones, que, a pesar de que quizá en un primer momento no sean tan rentables, sí lo podrían ser en un futuro próximo.

Usando el caso de la inversión de Eroski, los efectos que va a tener según el economista es que "los costes se van a reducir, el beneficio va a aumentar, los ingresos de Eroski van a crecer, el PIB va a aumentar y, evidentemente, lo que va a suceder es que en un sector de la población se va a reducir". De esta forma, mientras unos sectores crecen y reciben inversiones millonarias, otros quedan relegados a un segundo plano.

Los jóvenes, atraídos por las ofertas extranjeras

Esta es una situación que ya no solo afecta a los trabajadores que hay ahora mismo en activo, sino también a las personas que en un futuro próximo se incorporarán al mercado. Santiago Niño Becerra explicó que los jóvenes se orientan más hacia el sector tecnológico en la actualidad, sector con mejores salarios y condiciones, y en el caso de España, "el turismo tiene un peso brutal, pero, curiosamente, los servicios tecnológicos y científicos, donde entraría la logística, la investigación, etcétera; tienen un peso muy importante", dice.

En este sentido, además, las mejores ofertas no vienen de España, sino que muchos se ven en el dilema de si continuar en el país con peor salario o salir en busca de mejores condiciones. Para Niño Becerra, este es "el gran problema", ya que las ofertas del extranjero llegan y a algunos no les queda más opción que "irse porque van a ganar el triple o cuatro veces -su salario-". Según el economista, "es posible que una de estas chicas o chicos esté considerando una oferta que les ha llegado de Suecia, Austria...", una situación que conoce y que, como resultado, ha tenido que esos jóvenes "se han ido".