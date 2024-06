Este es el dinero que cobra un árbitro en la Eurocopa 2024

Este viernes 14 de junio de 2024 vuelve a rodar el balón: arranca la Eurocopa 2024 que se celebrará hasta el próximo 14 de julio en Alemania. Parece que este año, es el verano del deporte tras el triunfo de Alcaraz en Roland Garros y los europeos de natación y atletismo le toca el turno al deporte 'rey', todas estas competiciones sirven para abrir boca de cara a los Juegos Olímpicos de París. La reputación de ganar un campeonato y poner de pie a todo un país es un gran atractivo que en algunas ocasiones se ve recompensado con importantes premios económicos.

No solo los deportistas buscan agrandar su leyenda, los árbitros de fútbol también están muy interesados en ser los elegidos para acudir a estos campeonatos. Por ejemplo, gracias a dirigir un partido durante la Eurocopa 2024 reciben como salario una suculenta cantidad de dinero, superior a otras competiciones.

La UEFA, organismo que preside Aleksander Ceferin, repartirá 331 millones de euros en premios para las selecciones que participen en la Eurocopa 2024. Por cada victoria durante la fase de grupos, las selecciones se embolsarán un millón de euros o 500.000 euros en caso de empates. El pase a octavos está premiado con 1,5 millones de euros.

El pase a cuartos, hará que cada equipo nacional se haga con otros 2,5 millones de euros y otros cuatro millones más por llegar a las semifinales del torneo. La selección que quede subcampeona de la Euro 2024 tendrá como premio de consolación otros 5 millones de euros que se sumarán a lo logrado durante toda la competición. Y para el equipo campeón de la Eurocopa el premio asciende a 8 millones de euros.

En los partidos no solo intervienen los jugadores de los dos equipos que se enfrentan en el terreno. Al otro lado, se sitúan los árbitros. El oficio de colegiado es seguramente el más complicado dentro del mundo del fútbol. A pesar de hacer un buen trabajo, siempre habrá algún aficionado de algún equipo que piense que lo han hecho mal o que han actuado de forma premeditada para perjudicar a uno de los dos equipos. Reciben insultos, no se les valora e incluso han llegado a recibir agresiones físicas. No obstante, es cierto que desde los organismos competentes están consiguiendo reducir tal violencia. Fue el 1 de septiembre del 2020 cuando se les empezó a considerar deportistas profesionales. Sin embargo, desde muchos años antes ya cobraban como tal.

¿Cuánto gana un árbitro de la Eurocopa 2024 por partido?



Al igual que ocurre con los equipos, los árbitros tienen grandes incentivos económicos por dirigir un partido en la Eurocopa 2024. La UEFA ya tiene la lista oficial de los árbitros que han viajado hasta Alemania. Los equipos arbitrales de cada partido estarán formados por:

Un árbitro

Dos árbitros asistentes

Un cuarto árbitro

Un árbitro asistente de reserva en el estadio

Un equipo de tres árbitros de vídeo (VAR)

De acuerdo a la información que ha trascendido, los árbitros recibirán como salario 5.000 euros por cada partido durante la fase de grupos y la cifra asciende a 10.000 euros por cada encuentro en el resto de fases.

Por su parte, el sueldo de los asistentes y los cuartos árbitros será de 2.500 euros durante la fase de grupos y 5.000 euros desde octavos de final hasta la final del campeonato. En el caso de los árbitros de vídeo (VAR) ganarán 3.000 euros para los partidos de la fase de grupos y 5.000 euros para las fases eliminatorias.

Qué árbitros van a la Eurocopa 2024

Artur Soares Dias (Portugal)

Jesús Gil Manzano (España)

Marco Guida (Italia)

Istvan Kovacs (Rumanía)

Ivan Kruzliak (Eslovaquia)

François Letexier (Francia)

Danny Makkelie (Países Bajos)

Szymon Marciniak (Polonia)

Halil Umut Meler (Turquía)

Glenn Nyberg (Suecia)

Michael Oliver (Inglaterra)

Daniele Orsato (Italia)

Sandro Schärer (Suiza)

Daniel Siebert (Alemania)

Anthony Taylor (Inglaterra)

Clément Turpin (Francia)

Slavko Vinčić (Eslovenia)

Felix Zwayer (Alemania)

Además, y como ya sucedió en el pasado campeonato europeo y como parte de la cooperación entre la UEFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL, el árbitro argentino Facundo Tello, junto con sus dos asistentes, se unirá al grupo europeo de árbitros en la fase final de esta Eurocopa que se celebra en Alemania.