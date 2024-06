Depósitos a la vista, ¿qué son?

Los depósitos a la vista son uno más de los numerosos productos financieros que podemos encontrar en las entidades bancarias en España, cuya finalidad no es la de ofrecer una rentabilidad al usuario, sino la de aportar un soporte con el que llevar a cabo distintos trámites como ingresos a cuenta, pagos, domiciliación de recibos, extracción de dinero en cajeros automáticos o transferencias.

No obstante, en algunos casos, aunque no es su característica más destacable, en algunos depósitos a la vista se ofrece una cierta rentabilidad. Lo que sí tienen a su favor es que siempre es posible tener acceso al dinero para poder retirarlo, qué es lo que lo diferencia de los plazos fijos.

En la actualidad, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece y su sencillez, se trata de uno de los productos bancarios más populares. Para abrir uno de estos depósitos es necesario firmar un contrato, debiendo saber que, en todo caso, no hay penalizaciones de ningún tipo.

Tipos de depósitos a la vista

Principalmente, existen dos tipos de depósito a la vista que se pueden encontrar en un banco: cuenta de ahorro y cuenta corriente. La primera de ellas es una opción que genera rentabilidad, permitiendo al usuario que pueda depositar y retirar su dinero siempre que quiera, además de que recibirá recompensas por el dinero que almacene en la entidad bancaria.

Por su parte, la cuenta corriente funciona de una forma similar a la cuenta de ahorros, pero con la diferencia de que no ofrece rentabilidad, de manera que, aunque se puede acceder al dinero en cualquier momento que se desee, pero no se recibe nada por tenerlo almacenado en el banco. Así pues, la única diferencia entre ambos es que, mientras que uno ofrece rentabilidad, el otro no.

Una vez vistos ambos, puede haber dudas con respecto a saber cuál es una mejor opción, debiendo saber en este sentido que la cuenta corriente es el depósito a la vista más popular, pero que la cuenta de ahorro también es muy elegida, principalmente por aquel que trata de obtener algunos beneficios por su dinero. En cualquier caso, optar por una u otra opción dependerá de cuál se adapte mejor a las preferencias y necesidades de cada usuario.

Por otro lado, hay que destacar las principales diferencias entre los depósitos bancarios a la vista y los depósitos a plazo, que residen principalmente en la disponibilidad del dinero (en los depósitos a plazo no es posible acceder al mismo), a la rentabilidad (los depósitos a plazo ofrecen mayor rentabilidad que los depósitos a vista) y la flexibilidad (los depósitos a la vista proporcionan una mayor flexibilidad al poder tener el dinero siempre disponible).

En cualquier caso, no se debe considerar uno mejor que otro, ya que simplemente se trata de productos financieros distintos, cada uno de ellos con sus propias características, y que se puede adaptar más o menos a cada usuario.