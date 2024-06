Crece la remuneración en los depósitos fijos a largo plazo con la nueva oferta de este banco: puedes ganar un 3,61% TAE.

La bajada de tipos del Banco Central Europeo (BCE), prevista para esta semana, amenaza las altas remuneraciones que ofrecen los bancos, sobre todo extranjeros, en sus depósitos a plazo fijo. Ya que la entidades podrían replicar este descenso, al igual que incrementaron los porcentajes después de que los tipos comenzaran a crecer en julio de 2022. Con la vista sobre los movimientos en el mercado, el banco Mano Bank ha mejorado los porcentajes que ofrecen sus depósitos fijos a largo plazo. Sus clientes ya pueden obtener hasta un 3,61% TAE que les ayude a garantizar una remuneración alta pese a que los tipos bajen.

Los inversores pueden aprovechar los depósitos fijos a largo plazo para remunerar el dinero a bajo riesgo y además asegurarse un interés alto durante un periodo de tiempo más largo. Una vez que el depósito finalice, el usuario deberá contratar uno nuevo si quiere seguir rentabilizando su dinero y solo podrá optar a las ofertas de ese momento. Si eligió un depósito a corto plazo el vencimiento llegará antes y, por ende, podrá beneficiarse durante menos tiempo de la remuneración ofrecida. Por lo tanto, aunque el interés sea más alto, la rentabilidad final podría ser menor.

Los depósitos fijos a largo plazo del mercado europeo ya contaban, al igual que en el resto de plazos, con buenas remuneraciones, pero Mano Bank ha incrementado las suyas recientemente y se ha colocado a la cabeza de la lista con los intereses más altos. La entidad lituana oferta varios depósitos a través de la plataforma de ahorro e inversión Raisin y ha mejorado las remuneraciones ofertadas en sus productos a 12, 18 y 24 meses.

Depósitos fijos a largo plazo con las mejores remuneraciones

En concreto, se tratan de tres depósitos a largo plazo que permiten realizar inversiones desde los 20.000 euros y hasta los 100.000 euros. Según indica la plataforma, los intereses generados se reciben al vencimiento. Un punto que puede resultar negativo y se ha de tener en cuenta es que estos depósitos no permiten la cancelación anticipada, por lo que el inversor debe conocer que no tendrá el dinero invertido disponible antes de tiempo y, por tanto, no podrá contar con él para hacer frente a pagos inesperados.

Respecto a las remuneraciones, los que quieran esquivar la posible bajada en las ofertas de los depósitos durante el mayor tiempo posible cuentan con un depósito a 24 meses con una TAE del 3,59%, mientras que si se opta por el depósito a 18 meses la TAE sube hasta el 3,61%. En el depósito a 12 meses la TAE también es del 3,59%.

La remuneración del 3,61% TAE se posiciona como la más alta entre los depósitos a 18 y 24 meses de la plataforma de ahorro. Mientras que el 3,59% también encabeza la lista de los mejor remunerados a dos años a través de Raisin y compite en el mismo porcentaje con las ofertas de SME Bank, de Lituania, de Haitong, de Portugal, y de Banca Progetto, de Italia.