Depósitos: ¿invertir a corto o a largo plazo?

La política de tipos altos de interés del Banco Central Europeo ha elevado las remuneraciones ofrecidas en la renta fija y los depósitos a plazo fijo han ganado gran popularidad entre los inversores en España que quieren rentabilizar su dinero a bajo riesgo. Sin embargo, pese a que busquen un único producto bancario, las opciones siguen siendo múltiples. Los clientes pueden elegir si remunerar su dinero con un gran banco o si apostar por uno nuevo, si hacerlo bajo el Fondo de Garantía de Depósitos de España o si elegir un depósito extranjero, si optar por la alta remuneración del corto plazo o destinar su ahorro a un largo plazo más rentable.

¿Qué es un depósito a plazo fijo?

Un depósito es un producto bancario mediante el que un cliente cede su dinero a la entidad durante un periodo de tiempo previamente acordado y a cambio de unos intereses pactados que el banco deberá entregar. Es decir, el banco pagará al cliente por mantener su ahorro en el depósito y, una vez que llegue la fecha de vencimiento, se le devolverá también el dinero depositado, salvo que el titular y la entidad pacten la renovación del producto.

Respecto al periodo de tiempo en el que el dinero está depositado depende de las condiciones contratadas por el cliente. Los bancos ofrecen depósitos fijos con un plazo preestablecido a cambio de unos intereses y es el cliente el que decide si contratarlo o no. Aunque, en algunas ocasiones el usuario puede contactar con la entidad e intentar negociar algunas condiciones para obtener tasas de interés más favorables o condiciones más flexibles.

Existen diferentes plazos que se pueden contratar en el mercado de depósitos fijos. Generalmente se ofertan a corto plazo, con opciones a tres, seis, nueve y doce meses, siendo los nueve los menos comunes; y a largo plazo, que suelen darse a dos años, tres, cuatro o incluso cinco o más años. Algunas entidades ofrecen la opción de 18, 25 meses…

Qué depósitos son mejores: ¿a corto o largo plazo?

Cada usuario cuenta con un perfil financiero distinto que será lo que marcará la mejor opción a contratar para él. Sin embargo, hay algunas cuestiones generales que se deben tener en cuenta:

En primer lugar, los depósitos a corto plazo cuentan actualmente con intereses más altos, sobre todo a tres y seis meses. Sin embargo, esto no implica que ofrezcan una mayor rentabilidad final, ya que, al tener el dinero depositado durante menos tiempo, también se generarán intereses con un periodo de tiempo más corto, por lo que el beneficio que se desembolsará podría ser también inferior.

“Aunque no ofrezcan un interés mayor (los depósitos a largo plazo), como ocurre actualmente, te aseguras de que el volumen total de interés que cobrarás será mayor” explica Pedro Ruiz, responsable de contenido de Finanzas Personales en Kelisto.

Sin embargo, esto no es lo único que hay que tener en consideración. Al depositar el dinero en un producto a largo plazo el cliente debe tener en cuenta que en la mayoría de estos productos la posibilidad de cancelarlos para acceder a los ahorros de forma anticipada no está disponible o conlleva grandes gastos. Por lo tanto, el usuario no podría contar con ese dinero para, por ejemplo, hacer frente a pagos inesperados. A través de los depósitos a corto plazo el cliente recupera su dinero antes.

“Al colocar tu dinero en un depósito te enfrentas a dos tipos de costes: el primero, es el de tener tu dinero inmovilizado, ya que no puede recuperarlo o si lo haces te penalizan. Por otro, pierdes el coste de oportunidad de tener el dinero en otro producto más rentable. Ambos costes se incrementan a medida que el plazo es más largo, por lo que los depósitos con vencimientos a muy corto plazo tienen la ventaja de que reducen al mínimo ambos costes”, indica el experto.

“Actualmente, los depósitos a corto plazo parecen más atractivos porque su rentabilidad es mayor y no incurres en los costes anteriormente descritos”, detalla Pedro Ruiz, “aun así, nunca hay que descartar las posibilidades que te brindan productos como el depósito a 10 años de Banca Sistema con una rentabilidad del 3,7%, ya que se trata de una cifra que muy probablemente supere a la inflación en los próximos años, mientras cada vez nos costará más encontrar productos a corto plazo que ofrezcan dicha rentabilidad”, añade.

Con el largo plazo el cliente se asegura durante más tiempo un tipo de interés que, aunque el corto plazo lo supere en algunas ofertas, sigue siendo elevado.