Cuando una persona está pensando en su futuro fallecimiento y en la forma en la que quiere repartir sus bienes en España, hay ocasiones en las que existe la duda de si se puede dejar toda la herencia al cónyuge. La respuesta puede ser afirmativa, pero solo en una serie de casos que vienen determinados por la ley española, que, aunque otorga determinados derechos al cónyuge viudo, también lo hace sobre los descendientes y ascendientes del difunto.

Esto significa que un cónyuge no puede recibir el total de la herencia cuando haya herederos forzosos, ya que en ese caso será obligatorio respetar la legítima.

Según el artículo 807 del Código Civil, que regula los derechos de herencia del cónyuge viudo y del resto de familiares del finado, se considera que son herederos legítimos los descendientes, ascendientes y el cónyuge o pareja de hecho (solo en algunas comunidades autónomas), y deben respetarse los derechos hereditarios de cada una de estas figuras.

Es por ello por lo que los derechos del cónyuge en una herencia no podrán ser totales si existen el resto de figuras mencionadas. Sin embargo, sí que se asegura en la herencia el usufructo del cónyuge viudo de la vivienda matrimonial.

En todo caso, al ser un heredero legítimo, el cónyuge superviviente, tendrá derecho a parte de la herencia, en función de la existencia del resto de herederos legítimos, pudiendo acceder a un tercio de la herencia si no hay descendientes, al 50% si no hay descendientes, pero sí ascendientes, y al 100% si no hay descendientes ni ascendientes.

Es necesario tener en cuenta que un tercio de la herencia es de libre disposición, lo que quiere decir que la persona que lo testa puede dejar esa parte de la herencia a quien lo desee, ya sea su pareja de hecho, cónyuge u otra persona. Esto propicia que, si así lo desea, más allá de la parte que le corresponda por ley, el cónyuge puede recibir otro tercio de la herencia.

No obstante, para poder acceder a esa parte de la herencia, el matrimonio debe estar en vigor en el momento en el que se produce el fallecimiento y no debe declararse nulo.

Régimen económico del matrimonio

Aunque el cónyuge tan solo tiene derecho aparte de la herencia cuando existan descendientes o ascendientes, la base sobre la que se calcula la porción de la herencia viene dada por el régimen económico del matrimonio.

En el caso de que se trate de una separación de bienes, solo se permite al cónyuge superviviente el usufructo de un tercio de la herencia, lo que significa que no obtiene su propiedad, sino que solo puede hacer uso y disfrute de ellos.

Si se trata de un régimen de gananciales, en el que los bienes son compartidos, la herencia se constituirá solo con el 50% de los bienes del matrimonio. Por lo tanto, solo la mitad de los bienes forman parte de la herencia del cónyuge, que debe compartir con ascendientes y descendientes, y mantiene en su poder la otra mitad.